HRD Antwerp İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi!

Dünyanın önemli pırlanta merkezlerinden biri olan Antwerp merkezli HRD Antwerp’in İstanbul ofisinin, Türkiye’de kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdiği iddia edildi. Yurttaşlar, taşlara değerinin üzerinde ödeme yaparken firma İstanbul ofisini kapattı.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, merkezi Belçika’da bulunan, dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in, İstanbul ofisi ve büyük mücevher mağazalarının kurdukları bir tezgâhla milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre Türkiye’de kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş olduğuna dair HRD Antwerp sertifikası verildi ve yurttaşlar, bu taşlara değerinin çok üzerinde ödemeler yaptı. Durumu fark eden bazı yurttaşların şikâyeti üzerine denetleme için HRD Antwerp’ın Belçika’daki merkezinden gelen yetkililer, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı. Ancak milyarlarca dolarlık vurguna ilişkin herhangi bir adım atılmadı.

Değersiz taşlara kaliteli sertifikası

“HRD Antwerp”, yıllar önce İstanbul’da ofis açıp mücevher ve kuyum sektörüne hizmet vermeye başladı. Bu kuruluşun değerli taşlara verdiği değerlendirme ve derecelendirme sertifikası ile sektördeki mücevher fiyatları belirleniyordu. İddiaya göre son yıllarda bu firmanın İstanbul şubesi, kendilerine istedikleri tutarda ödeme yapan birçok mücevher ve kuyum markasına sertifikalar verdi. Kalitesi düşük olan taşlar kaliteliymiş gibi değerlendirip, iyi dereceli sertifikaları verildi. Böylelikle birçok mücevher firması, ürünlerini değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla müşterilere sattı. Yapılan bu usulsüzlüklerle milyarlarca dolarlık vurgun yapıldı.

HRD Antwerp firmasının Belçika’daki merkezine konuya ilişkin Türkiye’den çok sayıda şikâyet bildirildi

Aldıkları değerli taşların kalitesinin düşük olduğunu fark eden yurttaşlar ise alışveriş yaptıkları sektörün önde gelen mağazalarına giderek şikâyetçi oldu. Ancak bu mağazalar sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, sorumlunun sertifikayı veren HRD Antwerp olduğunu belirtti. Bunun üzerine HRD Antwerp firmasının Belçika’daki merkezine konuya ilişkin Türkiye’den çok sayıda şikâyet gitti. Belçika’dan Türkiye’ye gelen yetkililer, İstanbul ofisinin lisansını 11 Ekim 2021’de iptal edip müşterilerine artık İstanbul’dan hizmet vermeyeceklerini, hizmet almak isteyenlerin Belçika ofisiyle irtibat kurmaları gerektiğini dile getirdi. Milyarlarca dolarlık vurguna ilişkin ise herhangi bir adım atmadılar. Bu arada İstanbul’da yaşanan usulsüzlük iddialarının benzerinin HRD Dubai ofisinde de yaşandığı, denetimden geçen Dubai ofisinin de İstanbul ile aynı tarihte kapatıldığı öğrenildi.

Konuya ilişkin aradığımız İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ben pırlantadan pek anlamam, siz Kuyumcular Odası Başkanı ile konuşun” derken Kuyumcular Odası Başkanı kendisine bıraktığımız nota rağmen tarafımıza bir dönüş yapmadı.