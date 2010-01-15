Hrant'ın arkadaşları Taksim'de buluşuyor

T24 - Sanatçılar, aydınlar, yazarlar ve aktivistlerden oluşan "Hrant’ın Arkadaşları" 16 Ocak Cumartesi saat 15.00’te Taksim Tramvay Durağı’nda buluşarak 19 Ocak'taki anmaya çağrı için el ilanları dağıtacaklar.



"Arkadaşımızı aramızdan aldılar.

Neredeyse üç yılı tamamlıyoruz ve adaletin tecelli etmesine bir nebze olsun yaklaşamadık.

Çok zor değil.

Adalet istiyoruz.

Planlayanlardan, öldürtenlerden, saklayanlardan, saklananlardan hesap sormak istiyoruz.

Hrant’ı ölüme götüren süreci ve vicdanlara sıkılan kurşunlardan sonrasını unutmuyoruz.

Katili tanıyoruz.

Çok zor değil;

Adalet istiyoruz."

Sanatçılar, aydınlar, yazarlar, aktivistlerden oluşan Hrant’ın Arkadaşları, 16 Ocak Cumartesi saat 15.00’te Taksim Tramvay Durağı’nda buluşup yürüyerek 19 Ocak Hrant anmasına çağrı için el ilanları dağıtacaklar. Saat 16.00’da ise basın açıklaması yapacaklar.

Adalet Ağaoğlu, Ahmet İnsel, Akın Birdal, Ali Bayramoğlu, Alper Görmüş, Aydın Engin, Ayşe Akdeniz, Ayşe Berktay, Ayşegül Devecioğlu, Bağış Erten, Baskın Oran, Bekir Berat Özipek, Bennu Yıldırımlar, Bejan Matur, Bülent Atamer, Cengiz Aktar, Cengiz Alğan, Cengiz Çandar, Çağatay Kadı, Çiğdem Mater, Deniz Türkali, Derya Alabora, Dilek Gökçin, Doğan Tarkan, Ebru Şeremetli, Emine Algan, Eren Keskin, Erkan Can, Erol Katırcıoğlu, Erol Köroğlu, Eşber Yağmurdereli, Fahri Aral, Faik Akçay, Ferhat Kentel, Feza Kürkçüoğlu, Garo Paylan, Gençay Gürsoy, Gökçe Tüylüoğlu, Gülsüm Ağaoğlu, Gürsel Korat, Hakan Tahmaz, Hale Akay, Halil Ergün, Haluk Bilginer, Haluk Ünal, Hasan Bülent Kahraman, Hayko Bağdat, Işın Eliçin, Kemal Gökhan Gürses, Kerem Öktem, Kerem Rızvanoğlu, Korhan Akyıldız, Kürşat Bumin, Lale Mansur, Leman Yurtsever, Levent Şensever, Mahir Günşıray, Masis Kürkçügil, Mehmet Ali Alabora, Mehmet Demir, Murat Kaspar, Murat Çelikkan, Murathan Mungan, Müge Karalom, Necmiye Alpay, Nedim Şener, Nejat Yavaşoğulları, Neşe Şen, Nil Mutluer, Nilgün Yurdalan, Nilüfer Göle, Oral Çalışlar, Orhan Alkaya, Osman Kavala, Oya Baydar, Ömer Laçiner, Özcan Yurdalan, Özgür Mumcu, Özlem Dalkıran, Pelin Batu, Rıdvan Akar, Roni Margulies, Selim Deringil, Serra Yılmaz, Settar Tanrıöğer, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder, Sibel Eraslan, Sibil Çekmen, Şenol Karakaş, Şeyhmus Diken, Tamar Nalcı, Tan Morgül, Tatyos Bebek, Tuğrul Eryılmaz, Tuncel Kurtiz, Turgay Oğur, Turgut Tarhanlı, Ülfet Taylı, Ümit Fırat, Ümit Kıvanç, Yalçın Ergündoğan, Yasemin Göksu, Yasemin İnceoğlu, Yıldıray Oğur, Yıldırım Türker, Yıldız Önen, Yiğit Ekmekçi, Zeynep Atamer, Zeynep Casalini, Zeynep Tanbay.