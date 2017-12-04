Hrant'ın Arkadaşları: Osman Kavala'nın yeri hapis değil, yanımız

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya bugün (4 Aralık 2017) Çağlayan'daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Hrant'ın Arkadaşları Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında da konuştu. "Arkadaşımıza kefiliz" diyen Hrant'ın arkadaşları "Onun yeri hapishane değil bizim yanımızdır" ifadesini kullandı.

Bianet'ten Elif Akgül'ün haberine göre, Dink cinayeti hakkında hazırlanan üçüncü iddianamenin de kabul edilmesi ve son iki duruşmadaki tahliyelerle birlikte, davada 16'sı tutuklu 85 sanıkla devam ediyor.

16. celsenin ilk duruşması öncesine saat 10'da adliyenin C kapısı karşısında toplanan Hrant'ın Arkadaşları, "Hrant için adalet için" ve "Biz bitti demeden bu dava bitmez" sloganları attı.

Hrant'ın Arkadaşları'ndan Bülent Aydın'ın yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Adaletin hiçbir ölçütünün kalmadığı ortamdayız"

Hrant Dink cinayeti davasının yeniden görülen 60. duruşması için buradayız. Adalet nöbetimiz devam ediyor. 18. duruşma haftası 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hafta boyunca devam edecek. Bir buçuk ay sonra Hrant Dink’i öldürülüşünün 11. yılında vurulup düştüğü yerde anacağız.

2 Temmuz 2007’de açılan cinayet davası 10 yıl 5 aydır devam ediyor. Bu cinayet herkesin gözünün önünde hazırlanışı işlenişi ve sonrasında delillerin karartılmasıyla devlet görevlilerinin bilgisi ve gözetimiyle işlendi. Geçtiğimiz yargı aşamalarında bunu duruşma salonunda izledik. Emniyet istihbarat ve son duruşmalarda dinlediğimiz jandarma yetkilileri sorumluluğu birbirinin üstüne atmaya çalıştılar. Ama her duruşma yeniden gördük ki Hrant Dink cinayetini engellemek için hiç kimse hiçbir şey yapmamış. Bu davadan adalet beklentimiz devam ediyor. Fakat adaletin hiçbir ölçüsünün kalmadığı bir ortamdayız. Bu ortam sahiden sonuç almaya yönelik sağlıklı bir yargı sürecine dair umut beslemeye olanak vermiyor.

"Osman Kavala'nın yeri hapis değil, yanımız"

Büyükada komplosuyla tutuklanan ve arkadaşımız Özlem Dalkıran’ın da içinde olduğu hak savunucuları ilk duruşmada serbest bırakıldı. Dava çöktü. Fakat aynı günlerde Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, barış kültürü kolaylaştırıcı Osman Kavala gözaltına alındı ve tutuklandı. Osman Kavala Hrant Dink’in Arkadaşları'ndandır. Başından beri bu davayı takip edenler arasındadır. Gözaltına alınmasından itibaren kendisine yöneltilen şok edici suçlamalarla alakası yoktur. Arkadaşımıza kefiliz. Onun yeri hapishane değil bizim yanımızdır.

Birazdan başlayacak birleştirilmiş dava geçtiğimiz duruşmalardaki tahliyelerden sonra 16’sı tutuklu 85 sanıklı olarak devam ediyor. Bu hafta davanın önemli sanıklarından Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarmasından Metin Yıldız, İstanbul Jandarmasından Muharrem Demirkale’nin sorgusu yapılacak.

Biz Hrant Dink cinayetinin hazırlanması ve işlenmesinde el izi bulunan tüm sorumluların yargılanması ve cezalandırılması sağlanana kadar bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Hrant için adalet için.