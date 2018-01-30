Hrant'ın Arkadaşları: Adalet henüz yerini bulmadı, gerçeğin bir kısmını değil tamamını istiyoruz

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davaya dün (29 Ocak 2018) Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Dink cinayeti hakkında hazırlanan üçüncü iddianamenin de kabul edilmesi ve son iki duruşmadaki tahliyelerle birlikte, davada 11’i tutuklu 85 sanık yargılanıyor.

19. celsenin ilk duruşması öncesine saat 10.00’da adliyenin C kapısı karşısında toplanan Hrant'ın Arkadaşları, "Hrant için adalet için" ve "Biz bitti demeden bu dava bitmez" sloganları attı.

Hrant'ın Arkadaşları'ndan Bülent Aydın'ın yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Adalet henüz yerini bulmadı"

Hrant Dink cinayeti davasında kamu görevlilerinin yargılandığı 19. duruşma haftası başlıyor. 64. duruşma için birazdan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gireceğiz. Bu hafta Trabzon Jandarma görevlilerinin sorgusu ve savunmaları yapılacak.

Trabzon jandarmasının bu cinayetten 6 ay önce cinayetin kimler tarafından hangi silahla işleneceğine dair ayrıntılı olarak haberi var ama buna rağmen bu cinayeti engellemek için hiçbir şey yapmayan görevliler arasında bu sanıklar.

85 sanıklı birleştirilmiş davanın 11 tutuklusu var, 10 firari sanık var. Bugün bu cinayet davasının önemli bir aşamasındayız ama bu aşamaya kolay gelinmedi. 10 yıllık bir süreç sonunda ancak bu cinayette rolü olan kamu görevlilerinin yargılanması mümkün oldu.

Biz baştan beri dediğimiz gibi bir kez daha buraya “Öldür diyenler yargılansın” ve “Katilleri koruyan cinayete ortaktır” demeye geldik. Hrant Dink için adalet talep etmeye geldik. Bugün davanın önemli bir aşamasındayız ama bu cinayetin kararını kimler verdi, bu mekanizma nasıl harekete geçirildi ve Hrant Dink'in ölümüyle sonuçlanan süreci kimler nasıl yürüttü, bu henüz açığa çıkarılmadı.

Halbuki biz baştan beri söylüyoruz, bu cinayetin öncesiyle cinayet arasında çok ciddi bağlar var. Hrant Dink cinayetine giden sürecin sorumluları henüz bu davada yargılanmadı. Etkin soruşturma talepleri karşılanmadı ve bu cinayetle ilgisi olan 2004 yılından beri İstanbul'da Hrant Dink'i korumakla görevli olan etkiler mevkilerde bulunan bazı kamu görevlilerinin bu davada yargılanmasına bugüne kadar izin verilmedi.

Adalet henüz yerini bulmadı. Biz gerçeğin yalnız bir kısmıyla yüzleştik, evet ama gerçeğin hepsini tamamını istiyoruz. Bu cinayetin üstündeki karanlık perde tamamen ortadan kalkana ve bu cinayetle ilgisi olan herkes bu davada yargılanana kadar biz bu davayı takip etmeye devam edeceğiz.