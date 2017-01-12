"Hrant Dink'siz 10 Yıl" toplantısı yarın

Antikapitalistler & DurDe Platformu, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinin 10. yılında "Hrant Dinksiz 10 yıl" toplantısı düzenliyor. Toplantıda 10. yılın sonunda, davada ve adalet mücadelesinde ne durumda olunduğu ve bundan sonra neler yapabileceği tartışılacak.

13 Ocak Cuma günü saat 19:00'da Cezayir Toplantı Salonu’nda yapılacak toplantıda 10. yılın sonunda, davada ve adalet mücadelesinde ne durumda olunduğu ve bundan sonra neler yapabileceği tartışılacak.

Moderatörlüğünü Nuran Yüce’nin yaptığı toplantıda İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Ferhat Kentel, son KHK ile akademideki görevinden ihraç edilen T24 yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Tatyos Bebek konuşacak.

Toplantı duyurusunda şöyle dendi:

“Bugün mahkemelerde gelinen nokta, devletin cinayetten en az bir yıl önceden haberdar olduğunun ortaya çıkmış olması. Davalarda suçu birbirinin üstüne atan kamu görevlileri; hükümetin siyasi konjonktüre göre suçlamaya çalıştığı farklı kesimlere rağmen 10 yıldır arkadaşımızın katillerinin yargılanıp hak ettikleri cezaları almalarını sağlamak için hala somut bir adım atılmadı. Biz davayı takip etmeye devam edeceğiz.

"Dink cinayeti, Türkiye devletinin kuruluşundaki milli mutabakatın, bugün 'yerli ve milli' diye anılan zihniyetin sonuçlarından sadece biri. Devlet katındaki bu duruma karşı, biz, Dink öldürüldükten sonra "Hepimiz Ermeniyiz" diyerek sokaklara çıkan, Her 19 Ocak'ta Agos önünde buluşan binlerce kişi ırkçılığa karşı mücadelemize devam ediyoruz.”

Ferhat Kentel kimdir?

Profesör, öğretim görevlisi. İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. ODTÜ’de işletmecilik lisans, Ankara Üniversitesi SBF’de yüksek lisans ve Paris, EHESS’ten sosyoloji doktora derecesi aldı. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli kitap ve dergilerde modernite, gündelik hayat, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi hareketler, aydınlar, etnik cemaatler üzerine makaleleri yayımlandı. Yayınlanmış bazı kitapları şunlardır: Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü mü Engel mi? (A. Kaya ile birlikte) 2005; Milletin bölünmez bütünlüğü: Demokratikleşme sürecinde parçalayan milliyetçilik(ler) (M. Ahıska ve F. Genç ile birlikte), TESEV, 2007; Ehlileşmemek, düzleşmemek, direnmek, (Söyleşi: E. Elmas), Hayykitap, 2008, Türkiye’de Ermeniler. Cemaat-Birey-Yurttaş (F. Üstel, G. G. Özdoğan, K. Karakaşlı ile birlikte), 2009; Yeni Bir Dil - Yeni bir Toplum, (Söyleşi: M.T. Çiçek, G. Tunalı Koç), 2012.