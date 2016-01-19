Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünde Ermeni okuluna ırkçı yazılama: Azap Ermeni'ye

Özel Kalfayan Ermeni İlkokulu ve Ortaokulu'nun duvarına "Azap Ermeni'ye" yazılaması yapıldı.

BirGün'de yer alan habere göre; Hrant Dink'in katledilmesinin 9. yılını doldururken Üsküdar'da bir Ermeni okulunun duvarına ırkçı yazılama yapıldı. Özel Kalfayan Ermeni İlkokulu ve Ortaokulu'nun duvarına "Azap Ermeni'ye" yazıldığı görüldü.

Önceki yıllarda da Hrant Dink'ın ölüm yıldönümünde organize şekilde beyaz bere takan polisler gündeme gelmiş, olay büyük tepki toplamıştı.

Kalfayan Ermeni Okulu

Özel Kalfayan Ermeni İlkokulu ve Ortaokulu, 1866'da Sırpuhi Nışan-Kalfayan tarafından kuruldu. 1971'de Boğaziçi Köprüsü inşaatı için istimlak edilerek Üsküdar'a taşındı.

Azap Ermeniye, Kürde; yaşa Türk ırkı sen yaşa

Ozan Ünsal'ın "Haydi eylem" şarkısının sözleri şöyle:

Türk töresine tabi olmayan bir devleti bir Türk'ün devlet diye nitelendirmesi hele de Türk Devleti diye nitelendirmesi,

özüne karşı yozlaşmayı kabul ettiğini haykırması eylemidir.

Böyle bir durumda ise Türk kişisi derhal bir inkılap hareketi içerisine girip yeni bir devlet kurmalı ve atalarından aldığı yetkiyle özünde olağanüstü hâl ilan edip savaş pozisyonuna geçmesi ve kıyasıya sahtekar devleti red ve inkar etmesi gerekmektedir.





Haydi eylem! Haydi eylem!

Mermilerle yansın söylem.

Ateş yandı tüm köylerde,

Kafir devrim sansın neylem.



Gerilla olmuş kardeşler,

Elde kanaslar keleşler.

Türk'e kefen biçenlerde,

Koy göklere uçsun leşler...



Dört bir yanda infilaklar,

Kokteylle yandı sokaklar.

Delilik var neyle'm serde.

Beni ancak ölüm aklar.



Canım barut, aşkım mermi,

Can özüme coşkum mermi.

Bundan özge deva nerde?

Bundan özge dava var mı?



Bildiriler Türkçü Devrim.

Yasalardan Töre çevrim.

Yürüyoruz kışta karda.

İnadına ülkü tavrım.



Yeni devlet, yeni yasa,

Bitmiş Türk Irkında tasa.

AZAB ermeniye kürde.

Yaşa Türk Irkı Sen Yaşa!..



Büyük Turan ülkesinde,

Gök Bayrağın gölgesinde.

Kartalda geyikte birde,

Nükredit Kurt'un sesinde...