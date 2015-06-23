Hrant Dink'in kızı Sera evlendi

19 Ocak 2007'de düzenlenen AGOS gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden , AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in en küçük kızı Sera Dink, Erivan doğumlu Eric Nazarion ile evlendi. Meryem Ana Kilisesi'ndeki törende anne Dink gözyaşlarını tutamadı.

Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleştirilen düğün töreninde Dink'in eşi Rakel Dink, kardeşleri Yervant ve Horsof Dink, kızı Delal ve oğlu Ararat konukları kapıda karşıladı. Sevenleri de Dink Ailesi'ni mutlu gününde yalnız bırakmadı. Çiftin nikahını Ermenistan'dan gelen Başpiskopos Sebuh Çulciyan kıydı. Çulciyan, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Ermeni asıllı Kanadalı ünlü yönetmen Atom Egoyan ve oyuncu eşi Arsinee Khanjian da çiftin en mutlu gününde sağdıçlığını yaptı.

Gözyaşlarını tutamadı

Sabah’ta yer alan habere göre, düğüne başta Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eski başdanışmanı Etyen Mahçupyan olmak üzere Ermeni cemaatinden ve siyaset, medya ve sinema dünyasından birçok davetli katıldı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende Rakel Dink ve damat Eric Nazarian gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından çiftin düğünü Portaxe'de yapıldı. Şarkıcı Rojin Türkçe, Kürtçe ve Ermenice söylediği birbirinden güzel şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.