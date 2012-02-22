Hrant Dink’in fotoğrafı müzayedede satışa çıkarılıyor!

T24 - Türkiye’nin en köklü ve en kapsamlı koleksiyonlarından birine sahip olan Artium Sanatevi’nin 84. müzayedesi 23 Şubat Perşembe günü saat 20:00’de Sofa Otel’de gerçekleştirilecek. Müzayedede satışa çıkacak eserlerden biri de beş yıl önce katledilen gazeteci Hrant Dink’in Büyükada’da çekilen fotoğrafı olacak.

Müzayedede Türkiyenin en eski koleksiyonerlerinden bir tablosu yıldız olacak. Türkiye’nin en yüksek bedelle satışa çıkacak olan tablolarından Bahriyeli İsmail Hakkı Bey’e ait olan Abraham Paşa Korusu’ndan Peyzaj, 1.300.000 TL. açılış bedeliyle satışa sunulacak. İlk kez satışa sunulan bu eser 103 x 160 boyutlarında. Tablonun rekor fiyata alıcı bulması bekleniyor. Bahriyeli İsmail Hakkı Bey’in eserleri müzelerde dahi bulunmuyor. Almanya’da yaşamış, empresyonizm öncesi dönem ressamı İsmail Hakkı Bey’in tabloları çok nadiren bulunabiliyor. Sanatçı Beykoz-Paşabahçe yamaçlarından Boğaza doğru uzanan eşsiz manzaraya bakıyor. Ön plana yerleştirdiği ulu ağacın yapraklarından süzülen gün ışığı zeminde hareketli gölgeler oluşturuyor. Işık-gölgeli değerler sanatçının eserini sıcak bir yaz gününde resimlediği izlenimini veriyor. Korunun yeşil dokusu gittikçe silikleşerek sahil ile birleşiyor. Boğazın Karadeniz’e uzanan yamaçlarını ise belli belirsiz görmekteyiz. Eserdeki güçlü perspektif bakışlarımızı manzaranın içine çekiyor. Bahriyeli İsmail Hakkı’nın doğa sevgisi ve gözlemciliğine dayanan, yer yer ince fırça işçiliği ile sabırla betimlediği “Abraham Paşa Korusundan” konulu büyük ölçekli peyzajı, Türk resminin XX yüzyılın başlangıcındaki manzara anlayışının seçkin ve önemli örneklerindendir.

23 Şubat’ta gerçekleşecek müzayedede bir diğer yıldız eser ise Nuri İyem’in dev boyutlu bir tablosu olacak. Nuri İyem’in çalıştığı en büyük boyut olan 100x200 cm. olan tablonun aynı boyutta bir diğeri Ailesi’nde, bir diğeri ise İstanbul Modern Müzesi’nde bulunuyor. Sanatçının müzayedemizde yer alan,1970’lerde betimlediği büyük ölçekli eserinde, anlatımında motifsel değerlere dönüştürdüğü üç kadın başını, cepheden, profilden ve hafif yan duruşu ile üç farklı pozda tuvaline yerleştirdiğini görüyoruz. Bu üç heykelsi motifin gerisinde ıssız bozkırda göç kervanı yola düzülmüş, bir bilinmeze doğru gitmektedir. Yalın fakat güçlü anlamlarla yüklü kadın bakışları bizi, bu olgunun getireceği sonuçlar üzerinde düşünmeye yönlendiriyor. Toplumsal gerçekçi temanın büyük ustasının çok güçlü bir eseri ile karşı karşıyayız. Bu tablo 400 bin TL. muhammen bedelle satışa çıkacak.

'Hrant Dink Büyükada’da balık tutarken'

300’e yakın eserin açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağı müzayedenin bir başka sürprizi ise Hrant Dink’in Büyükada’da balık tutarken çekilmiş fotoğrafları… 5 yıl önce katledilen gazeteci Hrant Dink’in Mehtap Yücel tarafından çekilen fotoğrafları 1.500 TL.den satışa çıkarılacak. 3 adet Hrant Dink fotoğrafının satışından elde edilecek gelir Hrant Dink Vakfı’na bağışlanacak.

Erol Akyavaş, Turan Erol, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İsmail Hakkı Oygar, Cemal Tollu, Tuncay Takmaz gibi sanatçıların eserlerinin yer alacağı müzayedede geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz İKSV eski başkanı Şakir Eczacıbaşı’nın bazı fotoğrafları da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzayedede satışa sunulacak tüm eserler 13-21 Şubat tarihlerinde Teşvikiye Osman Seden Sokak’taki Artium Sanatevi’nde, 21-23 Şubat tarihlerinde Sofa Hotel’de sergileniyor.

Artium Sanatevi

1992 yılında Rüştü Sungur tarafından kurulan Artium Sanatevi, 1994 yılından itibaren resim konulu ihtisas müzayedeleri düzenlemektedir. Galericilik ve müzayede organizasyonu, bir arada yürütülen etkinlikler olarak süregelmektedir.