Hrant Dink'in balık tutarken çekilen fotoğrafı açık artırmada

T24 - Öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Büyükada'da balık tutarken çekilmiş fotoğrafı müzayede satışa çıkıyor. Dink'in ilk kez yayınlanacak 3 fotoğrafı ise 1.500 liradan satışa çıkacak.

Artium Sanatevi’nin 23 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Sofa Otel’de gerçekleştirceği 84. müzayedesinin ağır topu 1 milyon 33 bin liradan satışa sunulacak Bahriyeli İsmail Hakkı Bey’e ait olan Abraham Paşa Korusu’ndan Peyzaj olacak. İlk kez satışa sunulan 103x160 cm. boyutlarındaki tablonun rekor fiyata alıcı bulması bekleniyor. Almanya’da yaşamış olan ve eserleri müzelerde bulunmayan İsmail Hakkı Bey’in tabloları çok nadiren özel koleksiyonlarda bulunuyor. Sanatçı Beykoz-Paşabahçe yamaçlarından Boğaza doğru uzanan manzarayı çizdiği eser, Türk resminin 20. yüzyılın başlangıcındaki manzara anlayışının en önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.



Büyükada’da balık tutarken

Müzayedenin diğer yıldız eseri Nuri İyem’in dev boyutlu bir tablosu olacak. Nuri İyem’in çalıştığı en büyük boyut olan 100x200 cm. olan tablonun aynı boyutta biri ailesinde, bir diğeri ise İstanbul Modern Müzesi’nde bulunuyor. İyem’in 1970’lerde betimlediği eser 400 bin liradan satışa çıkacak.

Vatan gazetesinin haberine göre; 300’e yakın eserin açık artırmayla satılacağı müzayedenin bir başka sürprizi Hrant Dink’in Büyükada’da balık tutarken çekilmiş fotoğrafları. Beş yıl önce katledilen Hrant Dink’in Mehtap Yücel tarafından çekilen ve ilk kez yayınlanan 3 adet fotoğrafı ise 1.500 liradan satışa çıkacak. Fotoğraflardan elde edilecek gelir Hrant Dink Vakfı’na bağışlanacak.

Müzayede de Erol Akyavaş, Turan Erol, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İsmail Hakkı Oygar, Cemal Tollu, Tuncay Takmaz gibi sanatçıların eserlerinin dışında geçen yıl vefat eden İKSV eski başkanı Şakir Eczacıbaşı’nın bazı fotoğrafları da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Müzayedede yer alacak eserler 13-21 Şubat tarihlerinde Teşvikiye’deki Artium Sanatevi’nde, 21-23 Şubat’ta ise Sofa Hotel’de sergilenecek.