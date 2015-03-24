Hrant Dink Vakfı ve Agos taşındı

Hrant Dink Vakfı, dün yeni binasının açılışını yaptı. Rakel Dink'in 'bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz' diye karşıladığı gazetecilere, vakıf yöneticileri Sibel Asna ve Nayat Karaköse yeni yerlerini tanıttılar.

Harbiye'de Papa Roncalli Sokak'taki (Ölçek Sokak) bina, uzun yıllar Anarad Hığıtyun Ermeni Katolik okulu olarak kullanılmış. 2004'te eğitime son verdiğinden bu yana boş duran yapı, uzun bir yenileme sürecinin ardından vakfın ve Agos gazetesinin kullanımına uygun hale getirilmiş. Bülent Erkmen'in önerisiyle 'ahde vefa' için Anarad Hığıtyun Binası adı verilen yeni yerde Hrant Dink Vakfı faaliyetlerini genişleterek sürdürecek.

Binanın giriş katında Sarkis'in yeni bir işi de yer alıyor. Üzerinde bir el izi olan ikona, Mayıs ayında açılacak Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'ndaki işlerle etkileşim içinde bir çalışma. Sarkis'in tabiriyle Venedik'teki serginin 'Türkiye istasyonu' böylece ana istasyondan önce açılmış oldu. Mekandaki bir başka sanat eseri ise Erdağ Aksel'in tasarladığı merdivenler boyunca yükselen H harfleri. Bu vakfın yeni binasına destek veren ve sayılarının artması beklenen 200 katılımcıyı simgeliyor. Binanın avlusunda ise genç bir nar ağacı dikili, büyüyor...

Vakıf ve Agos gazetesinin ofisleri dışında Anarad Hığıtyun binasında bir küçük konferans salonu, kütüphane, yayınların satıldığı bir dükkan ve arşiv yer alıyor. Kişisel arşivler ve vakıflardan gelenlerle zenginleşen bilgi ve belge burada araştırmacıların kullanımına sunulacak.

Vakfın Şişli'deki eski yeri ise simgeleşmiş bir mekan. Dolayısıyla bir 'anı ve bellek mekanı' olarak korunacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra 2007'de kurulan Hrant Dink Vakfı, onun hayallerini ve mücadelesini yaşatmayı hedefliyor. Diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi hedefleyen vakıf kültür sanat, eğitim, tarih, insan hakları ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri konularında faliyet gösteriyor.