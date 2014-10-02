Hrant Dink Vakfı 'sokağa vicdanla bakmaya' çağırıyor; Vicdan Filmleri başvuruları başladı

Hrant Dink Vakfı’nın her yıl düzenlediği Vicdan Filmleri yarışması için başvuru süreci başladı.

Vakıf, "Gelin Vicdanımızla Sokağa Bakalım" temasıyla eli kamera tutan herkesi vicdanın sokakta ifade bulan yüzlerini kısa filmlerle anlatmaya çağırdı.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 11 Kasım 2014 tarihine kadarwww.vicdanfilmleri.org adresine filmlerini yükleyerek başvuruda bulunabilecek.

Yarışma koşullarına göre gönderilecek filmlerin en fazla beş dakika uzunluğunda olması gerekiyor. Tür sınırlaması ise bulunmuyor.

Projenin bu seneki jürisi Amat Escalante, Azize Tan, Ercan Kesal, Jay Weissberg, Rakel Dink, Şebnem İşigüzel, Tuğrul Eryılmaz ve Zeynep Özbatur Atakan’dan oluşuyor.