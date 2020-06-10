Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit soruşturmasında örgüt bağlantısı olup olmadığı araştırılacak

Geçtiğimiz günlerde Hrant Dink Vakfı’na ayrı tarihlerde gönderilen tehdit mesajlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, “nitelikli tehdit” suçlamasıyla tutuklu yargılanan şüphelilerin örgüt bağlantılarının olup olmadığının açığa çıkarılması için el konulan dijital materyallerin ‘adli bilişim delilleri’ kapsamında incelemeye alındığı öğrenildi.

Şüphelilerden H.A.’nın daha önce “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamasıyla soruşturma geçirdiği saptanırken, bir müddet ABD’de yaşadığı ortaya çıkan ve kısmi akıl sağlığı bozukluğu olduğu ileri sürülen E.B.'nin ise “kasten yaralama”, “tehdit”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “parada sahtecilik” gibi suçlardan sabıkası olduğu kaydedildi.

İlk bilgiler, kendi aralarında doğrudan bir bağ olmadığı yönünde

Soruşturmanın ilk aşamasında, birbirine yakın tarihlerde e-posta yoluyla atılan tehdit mesajlarıyla ilgili her iki sanığın kendi aralarında herhangi bir bağ tespit edilemediği öne sürüldü. Tutuklu sanıkların, söz konusu vakfa bundan önceki dönemde telefon platformlarındaki mesajlaşma uygulamalarından ya da ‘e-posta’ niteliğinde herhangi bir mesaj gönderip göndermedikleri, ayrıca vakfın bulunduğu adresin çevresine gidip gitmediklerinin de araştırıldığı kaydedildi.

Tehdit davasını yürüten soruşturma savcısının, sanıkların herhangi bir örgütle bağlantılarının olup olmadığının araştırılması için şüpheli kişilere ait dijital materyallerin incelenip deşifre edilmesi talimatını verdiği öğrenildi. Savcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, soruşturma dosyasına da giren dijital materyalleri incelenmek üzere geçtiğimiz günlerde Siber Suçlarla Mücadele Şubesine teslim etti. Söz konusu dijital malzemeleri teslim alan Siber Polisi, sanıklara ait cep telefonlarından ve bilgisayarlardan oluşan dijital malzemeler ile bu kişilerin kullandığı e-posta adreslerindeki mail trafiğini mercek altına aldı.

HTS kayıtları ve telefon sinyalleri inceleniyor

Tutuklu yargılanan şüphelilerin telefon kayıtları, tehdit mesajından önceki ve sonrasında gerçekleştirdikleri görüşme trafiği, sinyal alınan baz istasyonları ile ilgili HTS kayıtlarına yönelik devam eden çalışmaların sonunda birbirleri ile bağlantıları ya da FETÖ ve benzeri örgüt uzantıları olup olmadığı o incelemenin sonunda açığa kavuşacak.

Dijitaller ile ilgili deşifrelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Ne Olmuştu?

Hrant Dink vakfına yönelik biri 27 Mayıs akşamı, diğeri 28 Mayıs gecesi saat 03.49’da olmak üzere 2 ayrı tehdit içerikli mesaj gönderen H.A. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce Konya’da, 30 Mayıs 2020 günü e-posta yoluyla ikinci tehdit mesajı gönderen E.B. ise İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.