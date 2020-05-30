Hrant Dink Vakfı'na ve Rakel Dink'e ölüm tehdidi gönderen kişinin ilk ifadesi: Azeri sevgilimin etkisinde kaldım

Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderen ve Rakel Dink'i de tehdit eden şahıs, ilk ifadesinde 'Azeri sevgilisinin tesirinde kaldığını ileri sürerken', pişman olduğunu söyledi.

Konya'nın Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alınan H.A., tehdit maili attığını kabul etti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gözaltına alınan şahıs, ilk ifadesinde 'Azeri sevgilisinin etkisinde kalarak, tehdit mailini attığını ve pişman olduğunu söyledi'. Cep telefonuna el konulan H.A.'nın kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi asayişe müessir fiillerden kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli H.A. soruşturma yeri olan İstanbul'a gönderilecek.

Tehdit mesajından: Ya terk edersiniz ya da ölürsünüz

Gazeteci İsmail Saymaz, dün Halk TV'de katıldığı bir programda 'Azeri sevgilimin etkisinde kaldım' diyen zanlının tehdit mesajını paylaştı.

H.A., tehdit mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi almak istiyorum. Kuruluş amacınız nedir, neye hizmet ediyorsunuz? Karabağ Ermeni işgalinde, bununla ilgili neden çalışma yapmıyorsunu? İşinize mi gelmiyor? Bakın hem Türk toprağını işgal edeceksiniz, hem burada kardeş masalını anlatacaksınız. Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız. Ya terk edersiniz ya da ölürsünüz, bu kadarını söyleyeyim. Bu sefer Rakel Dink ve avukatı ölecek."