Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında iddianame hazırlandı; istenen cezalar belli oldu

Hrant Dink Vakfı'na tehdit soruşturmasında iddianame hazırlandı. Hüseyin A. hakkında tehdit suçundan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin B. hakkında ise 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderilmişti.



27-28 Mayıs 2020 tarihlerinde gönderilen ve "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini içeren tehdit mesajında, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve vakıf avukatı ölümle tehdit edilirken vakıf yetkililerinin de ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

İki ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında “Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit” suçundan iddianame düzenlendi.



Hüseyin A. hakkında tehdit suçundan 26 yıl 3 aya kadar, Ersin B. hakkında ise 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.