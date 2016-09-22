Hrant Dink Ödülü bu akşam sahiplerini buluyor

15 Eylül 1954’te dünyaya gelen Hrant Dink anısına 2009’dan bu yana her yıl verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülü, bu yıl sekizinci kez sahiplerini buluyor. Ödül, Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’ün bu yıl Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle, bugün verilecek. Ödül töreni 20.00-22.00 saatleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

Uluslararası Hrant Dink Ödülü her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barış dilini kullanan, mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, Türkiye’den ve yurtdışından iki kişi, kurum veya gruba veriliyor. Bu ödülle, Hrant Dink Vakfı, bu yolda yürüyenlere seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı, onlara manen destek olmayı, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödül Jürisi

Ödülün bu yılki jürisinde, 2015 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi, insan hakları savunucusu Samar Badawi, 2015 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi LGBT derneği KAOS GL, yönetmen, senarist ve yapımcı Atom Egoyan, düşünür Étienne Balibar, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Genel Sekreteri Christophe Deloire, düşünür Michel Marian, şair, yazar ve edebiyat eleştirmeni Murathan Mungan, feminist yazar ve insan hakları savunucusu Şirin Tekeli ve Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink bulunuyor.

Tören internetten canlı yayınlanacak

Ödül töreni, bu akşam, www.hrantdink.org ve www.hrantdinkodulu.org adreslerinden, saat 20.00’den itibaren Türkçe ve İngilizce olarak naklen yayınlanacak. Geceye dair ayrıntılar törenle eşzamanlı olarak Facebook’ta ‘Uluslararası Hrant Dink Ödülü / International Hrant Dink Award’ ve ‘Hrant Dink Vakfı / Hrant Dink Foundation / Հրանդ Տինք Հիմնարկ’ sayfalarından veya Twitter’da @HrantDinkVakfi ve ‘@HrantDinkAward hesaplarından üç dilde (Türkçe, Ermenice, İngilizce) takip edilebilecek.

Ödül sahipleri, törenin ardından, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak olan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.