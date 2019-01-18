Hrant Dink katledilişinin 12. yılında anılacak

Agos gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 12. yılında tüm dünyada düzenlenen etkinliklerle anılacak. Yarın, her yıl olduğu gibi Hrant Dink’in vurulduğu yerde, Osmanbey’deki eski Agos gazetesi binası önünde 15.00’te anma töreni yapılacak.

Diğer etkinlikler ise şöyle:

İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sosyoloji ve Tarih Bölümlerinin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen “Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü” konferansı bugün saat 15.00’te Albert Long Hall’da gerçekleşecek. Ermeni müziğinin önemli isimlerinden Bartev Garyan da yarın akşam İstanbul’da bir konser verecek. “12. Yılında Hrant Dostlarıyla Buradayız Ahparig” başlıklı konser ve anma gecesinde sahne alacak olan Garyan’a, alto saksofonda Sayat Daldal eşlik edecek. Beyoğlu - Hancı Sahne’deki konser 21.30’da başlayacak.

Ankara: Bugün AKADER’in düzenlediği bir anma etkinliği yapılacak. Mithat Sancar ve Pakrat Estukyan konuşmacı olarak katılacak.

İzmir: DurDe ve Antikapitalistler platformları da bugün saat 19:00’da Dink ile ilgili bir söyleşi düzenleyecek.

Öte yandan Almanya, ABD ve Belçika’da da Dink’in anısına etkinlikler düzenlenecek.