Hrant Dink'in kızı Delal Dink: Gün gün, saat saat boğuluyoruz

Hrant Dink ve Rakel Dink'in kızı Delal Dink, "Etrafımdaki Ermeniler on gündür, 'Ermeniler şöyle, Ermeniler böyle' diye bir torba lafı işitip işitip kahroluyorlar. Doğrusu boğuluyoruz. Yavaş yavaş, gün gün, saat saat boğuluyoruz. Bütün kurumlarımızın etrafı polis kaynıyor. Koruma gerektiğini nasıl da biliyorsunuz… Baktınız iş çığırından çıkabilir, şimdi dünyaya rezil olmayalım diye günü kurtarmaya çalışırken yaptığınız nedir? 'Bizim Ermenilerimiz onlardan değil, biz onları kastetmiyoruz.'" ifadelerini kullandı.

Delal Dink, Agos'ta yer alan "Gün gün, saat saat boğuluyoruz" başlıklı yazısında "Sahi, değil mi? Onlar nasıl insanlar ki? Onların büyük bir bölümü şu çok sahiplendiğiniz tebaanızdan değil mi? Pardon, onlar kılıç artıkları. O kılıç artıklarının çocukları, Muşlu, Sivaslı, Maraşlı nineler şu anda torunlarının savaştan dönüp dönemeyeceği konusunda kaygılanırken, kâbusları hortlatmak yerine hem soydaşlarınıza, hem eski tebaanıza kardeşlik mesajı verseydiniz olmuyor muydu?" dedi.

Ermeni olmakla gurur duymadığını belirten Dink, "Bence kimse ırkıyla gurur duymamalı. Ama ben halkımın ürettiğiyle, sanatıyla, bilimiyle, filmiyle, yemekleriyle, mimarisiyle, taş ustalığıyla, zanaatkârlığıyla gurur duyuyorum. Bu kültürünü yaşatabilsin, üretebilmeye, dünya medeniyetlerine katkı sunmaya devam edebilsin istiyorum. Maalesef henüz ulus devlet dışında, kültürü yaşatmanın güçlü bir formülünü bulamadı insanlık" dedi.

Çatışmanın gidişatı ve bölgedeki çözümsüzlük nedeniyle, meselenin Karabağ sorunun ötesine geçme riski taşıdığı uyarısında bulunan Dink, "Özgür ve bağımsız bir Ermenistan istiyorum. Aynı zamanda, özgür ve bağımsız bir Azerbaycan istiyorum. Bu ikisinin bir arada olmasını istemek hiç zor değil benim için. Ama belli ki bugünkü Türkiye Devleti için çok zor. Ne büyük hayal kırıklığı! Halbuki, Türkçü veya Osmanlıcı olmaya çalışmak yerine Anadolulu olup açsaydı iki kolunu iki komşusuna, 'Gelin, çözelim şu sorunu” deseydi kim kaybederdi?' değerlendirmesini yaptı.