Hrant Dink davasında zabıt katibi, 'bilirkişi' oldu!

19 Ocak 2007'de düzenlenen suikastle öldürülen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in dava dosyasında TÜBİTAK'ın, “bilirkişilik yapabilecek ehliyette personel” bulamadığı gerekçesiyle görüntüleri inceleme işini İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde zabıt kâtipliği yapan Murat Güngördü'nün yaptığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'te Canan Çoşkun imzasıyla yer alan habere göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesiyle ilgili dava dosyasında akıl almaz bir atama yaşandı. Mahkemenin cinayetin işlendiği sırada sanık Ogün Samast’ın arkasından geldiği ileri sürülen kişinin sanıklardan Osman Hayal olup olmadığının tespiti ile ilgili TÜBİTAK “bilirkişilik yapabilecek ehliyette personeli” bulunmadığını bildirdi. Bu yanıt üzerine görüntüleri inceleme işi İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde zabıt kâtipliği yapan Murat Güngördü’ye kaldı. Zabıt kâtibi bilirkişi Güngördü, hazırladığı ilk raporda (24 Ağustos 2015) görüntülerdeki yanlış kişiyi inceleyince 1 Eylül 2015 (iki gün önce) tarihli ikinci bir rapor daha hazırlamak zorunda kaldı.

Kâtip her iki raporda da söz konusu kişinin Osman Hayal olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgiye yer veremedi, sadece görüntüleri kâğıda geçirmekle yetindi. Dink davasına bugün yapılacak duruşmayla devam edilecek. Dink cinayeti davası 8. yılına girerken dosyada hâlâ olay günü cinayetin faili Ogün Samast’ın arkasından gelen kişinin Osman Hayal olup olmadığı muamması yaşanıyor.





‘Hayal’ hayal oldu!





Yaklaşık 1 yıl önce davanın görüldüğü İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi TÜBİTAK’ın konu ile ilgili rapor hazırlaması yönünde ara karar oluşturmuştu. TÜBİTAK Bilgem’den mahkemeye gelen yazı başka skandalı günyüzüne çıkardı. TÜBİTAK mahkemeye yolladığı yazıda, “Sözleşmeler ile bağıtlanmış ve gecikmesi halinde cezai yükümlülükleri olan milli kritik projelerimizin yoğunluğu sebebi ile istenen bilirkişiliği yapabilecek ehliyetli personelemiz bulunmadığından talebinize olumlu cevap verilememektedir” dedi. Mahkeme bu gelişme üzerine rapor hazırlaması için görüntüleri İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde zabıt kâtipliği yapan Murat Güngördü’ye verdi. Güngördü 24 Ağustos 2015 tarihli bilirkişi raporunda görüntülerde yanlış kişiyi inceleyince yeni bir rapor daha hazırladı. Kâtip bu raporu da 1 Eylül 2015 tarihine yetiştirdi. Ancak her iki bilirkişi raporunda da mahkemenin tespitini istediği kişinin Osman Hayal olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgi yer almadı.