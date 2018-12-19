Hrant Dink davasında “Ses getirilecek eylem” başlıklı istihbarat raporu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin olarak kamu görevlilerinin yargılandığı dava dün görüldü. Tanık sıfatıyla dinlenen dönemin İstanbul Emniyeti İstihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şammaz Demirtaş, Dink’in öldürülmesine ilişkin istihbarat raporunun kendisine gelmediğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi Müdürü Ali Fuat Yılmazer, dönemin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek katıldı. Diğer tutuklu sanıklar da tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon İl Alay Komutanı Albay Ali Öz ve dönemin İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi Müdürlerinden Ahmet İlhan Güler, dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay Erhan duruşmada hazır bulundu.

Görmemem normal

Duruşmada ilk olarak dönemin İstanbul Emniyeti İstihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şammaz Demirtaş tanık sıfatıyla dinlendi. Şammaz Demirtaş, olayın yaşandığı tarihte Rize Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, Dink’in öldürülmesine ilişkin olarak, “Dink’e yönelik ses getirilecek eylem” başlıklı 7 Şubat 2006 tarihli istihbarat raporundan haberinin olmadığını söyledi.

Dink cinayetini basından duyduğunu aktaran Demirtaş, kendi tanıklığının dava dosyasına bir yarar sağlamayacağını öne sürdü. Dink’in öldürülmesine ilişkin raporu daha sonra Başbakan’lık Teftiş Kurulu Müfettişleri’nde gördüğünü aktaran Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“İstihbarat raporunu Trabzon İstihbarat Şubesi İstanbul İstihbarat Şubesine göndermiş. Şubeden şubeye gönderildiği için benim haberim olmadı. Hiyerarşi gereği benim önümden geçmesi gerekmezdi. Benim görmemem normal."

İstihbarat raporunun kendisine gelmesi durumunda gereğinin yapılması için talimat vereceğini aktaran Demirtaş, “Bir şahsın öldürüleceğine dair bir emare görülürse bir şeyler yapılır. Ben İstanbul’dan ayrılana kadar bu konuyla ilgili bir gelişme olmadı."

Dink de korunabilirdi

Avukatların istihbarat raporundaki, “Ses getirilecek eylem” ifadesinin de ne anlama geldiğini sorması üzerine Demirtaş, tek bir yazı üzerinden durumun vahametinin değerlendirilemeyeceğini belirterek, “Yapılan protesto eylemleri vardır. Slogan atma, yumurta atma, araç taşlama gibi. Bunlar sansasyonel eylemler olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.

Avukatların, “Hrant Dink’in öldürülmesi sansasyonel bir eylem midir?” diye sorması üzerine Demirtaş, “Evet büyük sansasyonel bir olaydır” diyerek cevap verdi.

Avukatların yazar Orhan Pamuk’un duruşmalarında meydana gelen olaylardan sonra Pamuk hakkında koruma tedbiri alındığını hatırlatması üzerine Demirtaş “Aynı koruma süreci Hrant Dink için de alınabilirdi” dedi.