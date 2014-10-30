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Dink davası yeniden başladı, sanıklar 'örgüt'le de suçlanıyor

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmazına karar verdi

30 Ekim 2014 16:59

Agos gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili görülen davada, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Sanıklar "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak"tan yeniden yargılanacak.

Dava öncesi "Hrant'ın arkadaşları" adlı grup adliye önünde açıklama yaptı. Soruşturma izni verilen kamu görevlilerinin cinayetten yargılanması istendi.

Açıklamada, 8 yıl geçtikten sonra bazı kamu görevlilerinin yargılanmasının önünün açıldığı vurgulandı, ''Taş yerinden oynadı” denildi.

Cinayetle ilgili dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Vali Yardımcısı Erol Güngör ve İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile 6 polis memurunun yargılanmasının önü açılmıştı.

 

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