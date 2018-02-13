T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink davasında iki tahliye

Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Veysal Şahin ve Okan Şimşek tahliye edildi

13 Şubat 2018 16:44

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink cinayeti davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Şubat’ta tutuklu sanıklar Veysal Şahin ve Okan Şimşek’in itirazını değerlendirdi. Mahkeme, dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlileri Okan Şimşek ve Veysal Şahin’in tahliye edilmesine karar verdi. 

Hrant Dink cinayeti davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmasında dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlileri Okan Şimşek ve Veysal Şahin tutukluluklarına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tahliyelerine karar verdi. Tahliye kararında, “İstihbarat faaliyeti sonrasında düzenlenmesi gereken görev sonuç raporuyla ulaşılmak istenen gayeye sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin'in aldıkları bilgiyi sıralı amirlerine gecikmeksizin iletmeleriyle ulaşılması, tutuklu kaldıkları süre, sanıkların Bylock programı kullanmadıkları, sanık Veysel Şahin'in Bank Asya'da hesabının bulunmaması, sanık Okan Şimşek'in Bank Asya'da hesabı bulunmasına rağmen herhangi bir para hareketinin bulunmadığı, sanıkların üzerine atılı suçun vasfının değişmesi ihtimali, tutuklamanın bir tedbir oluşu" ifadelerine yer verdi.Mahkeme sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Mahmeke, bir sonraki duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

(DHA)

 

ETİKETLER

Hrant Dinkcinayet davasıjandarma komutanıVeysel Şahin Okan Şimşek

İlgili Haberler

Dink cinayeti davasından: Üstlerime bilgi vermedim

Tutuksuz sanık Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlilerinden Volkan Şahin savunma yaptı

Hrant Dink davasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi

Hrant Dink davasının 20. duruşması mart ayında görülecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24