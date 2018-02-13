Hrant Dink davasında iki tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink cinayeti davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Şubat’ta tutuklu sanıklar Veysal Şahin ve Okan Şimşek’in itirazını değerlendirdi. Mahkeme, dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlileri Okan Şimşek ve Veysal Şahin’in tahliye edilmesine karar verdi.

Hrant Dink cinayeti davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmasında dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlileri Okan Şimşek ve Veysal Şahin tutukluluklarına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tahliyelerine karar verdi. Tahliye kararında, “İstihbarat faaliyeti sonrasında düzenlenmesi gereken görev sonuç raporuyla ulaşılmak istenen gayeye sanıklar Okan Şimşek ve Veysal Şahin'in aldıkları bilgiyi sıralı amirlerine gecikmeksizin iletmeleriyle ulaşılması, tutuklu kaldıkları süre, sanıkların Bylock programı kullanmadıkları, sanık Veysel Şahin'in Bank Asya'da hesabının bulunmaması, sanık Okan Şimşek'in Bank Asya'da hesabı bulunmasına rağmen herhangi bir para hareketinin bulunmadığı, sanıkların üzerine atılı suçun vasfının değişmesi ihtimali, tutuklamanın bir tedbir oluşu" ifadelerine yer verdi.Mahkeme sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Mahmeke, bir sonraki duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

(DHA)