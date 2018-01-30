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Dink cinayeti davasından: Üstlerime bilgi vermedim

Tutuksuz sanık Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlilerinden Volkan Şahin savunma yaptı

30 Ocak 2018 18:12

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, tarafların avukatları katıldı. 

Duruşmada tutuksuz sanıklardan dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlilerinden Volkan Şahin savunmasını yaptı.

Agos'tan Uygar Gültekin'in haberine göre, Astsubay Şahin cinayet yaşandığı dönemde Trabzon Jandarma Komutanlığında görev yapıyordu. Şahin, savunmasında Dink cinayetiyle herhangi bir ilgisi olmadığını iddia etti.

Şahin, Trabzon’un Pelitli bölgesinde devriye gezerken öğrencilerle tanıştığını, davanın sanıklarından Tuncay Uzundal’la da bu dönemde tanıştığını, Uzundal’ın ise kendisini Erhan Tuncel’le tanıştırdığını söyledi. Şahin, cinayetle ilgili herhangi bir görüşmeleri olmadığını iddia etti.

Mahkeme Heyeti, Şahin’in Uzundal ve Tuncel’le yaptığı telefon görüşmelerini hatırlatarak ’‘Her tanıştığın öğrencinin telefonu alıp görüşüyor muydun?’’ diye sordu.

Şahin, “Özel görüşmelerim olmazdı. Öğrenci diye konuştuk sadece. Bazen devriye arabasını gördüklerinde onlar arıyorlardı” diye yanıt verdi. 

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu da evlerine gidip gelmediğini sordu. Şahin, ‘‘Ev dediğiniz tek göz odaydı. Devriyeye gittiğimizde çay içiyorduk. Oralarda dolaşıyorduk. Bir kere Trabzon Merkeze geldiklerinde da benim evime gelip çay içtiler’’ diye yanıt verdi.  

Volkan Şahin, cinayetten kısa bir süre sonra Mülkiye Müfettişlerine ifade vermiş ve ifadesinde cinayetten bir gün sonra Tuncay Uzundal’ın kendisini aradığını, ‘‘Erhan Tuncel’i gördün mü, bir kişi öldürülmüş. Görürsen beni haberdar et. Gelişmelerden beni haberdar et’’ demişti. Bakırcıoğlu, bu ifadelerini ve görüşmeyle ilgili üstlerine veya savcılığa bilgi verip vermediğini sordu.  

Volkan Şahin, ‘’Olayla ilgili olduğunu düşünmediğim için bilgi vermedim’’ dedi.

Vokan Şahin, cinayet sonrasında savcılığa tanık olarak verdiği ifadesinde de Uzundal’la yaptığı bu görüşmeye dair bilgi vermemişti.

Dink cinayet davası Perşembe günü devam edecek. 

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Hrant DinkCinayetdavaVolkan şahinTrabzan Jandarma komutanlığı

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