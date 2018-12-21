Hrant Dink davasında 2 tahliye

Agos Gazetesi’nin 19 Ocak 2007'de öldürülen Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verildi.

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, mahkeme heyeti, dün tarafların taleplerini almaya başlamıştı. Tutuklu sanık Ramazan Akyürek, cinayetten sonra İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın, kendisini telefonla arayarak Trabzon’dan İstanbul’a 2006 yılında Hrant Dink’e yönelik eylem yapılacağı bilgisini içeren evrakı imha etmesini istediğini söyledi.

Akyürek, Cerrah’ın evrak imha edilmesini istediğini dönemin İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini söyledi. Akyürek, bu bilgiyi verdiği görüşmelere katılan dönemin Emniyet İstihbarat Dairesi personelinin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Akyürek, ”Mahkemeniz talep ederse, üst makamlar olan İçişleri Bakanı ve Başbakan’ın da beyanına başvurulabilir” dedi. Akyürek’in ardından tutuklu sanık gazeteci Ercan Gün ve Yavuz Karakaya ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale, tuğgeneral Hamza Celepoğlu de haklarındaki iddiaları reddetti.

Mahkeme heyeti, ara kararlarında, eski Tuğgenerel Hamza Celepoğlu ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi astsubay Yavuz Karakaya’nın tutuklu kaldıkları süreyi ve başka suçtan tutuklu olmalarını gerekçe göstererek tahliye edilmelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti, dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanının Ahmet Köksoy’un tanık olarak dinlenilmesini ve halen ev hapsinde bulunan dönemin Trabzon İl Alay Komutanı Albay Ali Öz’ün ev hapsinin kaldırılması talebini de reddetti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 12-13-14 Mart tarihlerine erteledi. (DHA)