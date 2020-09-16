Hrant Dink davası | Mahkeme, dönemin MİT Bölge Başkanı Ahmet Köksoy'un dinlenmesinden vazgeçti!

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 2007'de öldürülmesine ilişkin olarak kamu görevlilerinin yargılandığı dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, yeterli sayıda tanık dinlendiği gerekçesiyle dönemin MİT Bölge Başkanı Ahmet Köksoy’un dinlenmesi kararından vazgeçti. Dosya, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için savcıya gönderilirken, duruşma 24-25-26 Kasım tarihine ertelendi.

Hrant Dink Cinayetine ilişkin 2016 yılında açılan kamu görevlileri hakkındaki 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 110. duruşması görüldü.

Mahkeme, oy birliğiyle yeterli derecede tanık dinlendiği gerekçesiyle dönemin MİT Bölge Başkanı Ahmet Köksoy’un dinlenmesi kararından döndü.

Mahkeme, Hrant Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu’nun tanık dinlenmesi yönündeki taleplerini de davanın geldiği aşama sebebiyle reddetti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme; duruşmayı 24, 25, 26 Kasım tarihlerine erteledi.

Ne olmuştu ?

Son olarak 9 Temmuz’da yapılan üç gün süren oturumda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Mahkeme Hrant Dink ile 2004 yılında İstanbul Valiliği'nde görüşen üç MİT mensubunun tanık olarak dinlenmesine gerek görmemişti. Mahkeme cinayet günü görevde olan MİT İstanbul Bölge Müdürü Ahmet Köksoy'un ise MİT'in izin vermesi halinde tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

Davada Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün tutuklu olarak yargılanıyor.

Hrant Dink Cinayeti'nin faili Ogün Samast'ın ise cinayetle ilgili davadan eylül ayında tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak Samast'ın cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl ek ceza aldığı ortaya çıktı. Samast hakkında ayrıca Yargıtay’da bekleyen “örgüt üyeliği” davası var.

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