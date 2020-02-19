Hrant Dink davası | Dönemin Jandarma Komutanı: 'Fotoğraf çekin' dedim, 'Bayraklı çekin' demedim

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi kapsamında kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 104'üncü duruşması görüldü. Dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel, Ogün Samast'ın gözaltı sürecinde basına yansıyan bayraklı görüntüleriyle ilgili, “Bayraklı fotoğraf çekin demedim" dedi.

"Soruşturma başlattım"

Samsun'dan SEGBİS aracılığıyla duruşmada tanık olarak ifade veren dönemin Samsun İl Jandarma Komutanı Serdar Yücel, Ogün Samast'ın gözaltı sürecinde basına yansıyan bayraklı görüntüleriyle ilgili, “Fotoğraf ve kayıt çekilmesi emrini ben verdim. Ben bayraklı fotoğraf çekin demedim. Çekilen görüntüleri ertesi gün öğrendim. Basında çıkan fotoğraf bizim çektiklerimiz değildi. Personelin disiplinsizği nedeniyle idari soruşturma başlattım. Jandarma görüntülerinin basına sızdırılmasının şüpheli ve kasıtlı bir hamle olduğunu düşündüğümü müfettişlere söyledim” diye konuştu. Duruşma, tanıklardan Serkan Özel ve Kürşat Yılmaz'ın dinlenme kararıyla yarın saat 10.30’da devam edilecek.