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Kültür-Sanat

Hrant Dink davası belgesel oldu

Agos Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Hrant Dink'in ölümünden sonraki dava sürecinin belgeseli çekildi.

07 Ocak 2010 02:00

 T24- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölümünden sonraki dava süreci, yönetmen Ümit Kıvanç tarafından belgesele aktarıldı.

AA'nın haberine göre, Şişli’de üç yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in ölümünden sonraki dava süreci yönetmen Ümit Kıvanç tarafından belgesele aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Bankası Müzesi’nin Sinema Programı çerçevesinde, Hrant Dink’in ölümünden sonraki dava sürecinin anlatıldığı "19 Ocak’tan 19 Ocak’a" adlı belgesel gösterime sunulacak. Sanatçılar Derya Alabora, Mehmet Ali Alabora, Halil Ergün, Mahir Günşiray, Banu Güven, Meral Okay, Zuhal Olcay, Şevval Sam ve Hale Soygazi’nin anlatımlarının yer aldığı belgeselde, Hrant Dink’in ölümünün ardından O.S’nin cinayetin katil zanlısı olarak yakalanması ve devam eden süreç ele alınıyor.

"Toplumsal Hafıza" teması altında 14 Ocak Perşembe günü İTÜ Taşkışla binasında yapılacak gösterimin ardından, Agos gazetesi ve Aras Yayıncılık editörü Rober Koptaş, "Hrant Dink’ten Hrant’a" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek.

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