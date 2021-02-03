Hrant Dink davası | Ali Fuat Yılmazer: Ergenekon ve Balyoz ile ilgili gelişmeleri Recep Tayyip Erdoğan’a ben bizzat ilettim

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada bugün son savunma alındı. Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer savunmasında “Ergenekon ve Balyoz ile ilgili gelişmeleri dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ben bizzat ilettim” dedi. Duruşma Dink ailesinin beyanları alınmak üzere 10 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.

Çağlayan Adliyesi'ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün mütalaaya karşı son savunma alındı. Hakkında ev hapsi kararı olan tutuksuz sanık eski Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanık eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer SEGBİS yöntemiyle katıldı.

"Gelişmeleri bizzat ben ilettim"

Yılmazer savunmasında “Ergenekon ve Balyoz ile ilgili gelişmeleri dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ben bizzat ilettim ve talimatlara göre hareket ettim” dedi. “Tüm F3 F4 raporlarını Yasin Hayal ile ilgili tüm arşivimizde ne var ne yok savcılığa göndermişim” şeklinde ifade veren Yılmazer, sözlerini “Savunmaların bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum. Zerre talebim yok” diye bitirdi.

Duruşma Dink ailesinin beyanları alınmak üzere 10 Şubat Çarşamba gününe ertelendi. (ANKA)

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