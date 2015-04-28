Hrant Dink davası 3 Eylül'e ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ilişkin davada, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamanın bugün bir duruşması daha görüldü.

Mahkeme, yapılan duruşmanın ardından bir sonraki duruşmayı 3 Eylül'e erteledi.

Dink'in öldürülmesiyle ilgili davanın Yargıtay'ın bozma kararından sonraki 5. duruşması öncesi adliye önünde toplanan "Hrant'ın Arkadaşları" basın açıklaması yaptı. Adliye önünde izin verilmediği için, polis bariyerlerinin arkasında açıklama yapan Hrant'ın arkadaşlarından Kemal Gökhan Gürses, "Kat edilmiş yola dönüp baktığımızda, 8 yılın sonunda gerçekten de önümüze birkaç tetikçi dışında hiçbir şey bırakılmadığını gördük" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda toplanan grup, "Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz" şeklinde pankart açarak, "Katilleri koruyan cinayete ortaktır" ve "Katil devlet hesap verecek" şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Figen Şakacı, "24 Nisan 1915'i Ermeni Soykırımı'nın yüzüncü yıl dönümünü geride bıraktığımız günlerdeyiz. Geride bırakmak ironik bir ifade, zaman akıyor ama aslında hiçbir şey geride kalmıyor. Israrla inkar edilen soykırımın, bir türlü kabullenilmeyen hakikatin ve gerçekleşmeyen adaletin yarattığı isyan duygusuyla yasımızı hak ettiği şekilde tutamıyoruz. Kayıplarımız için toprağa verdiğimiz canlar için ağıtlar yakamıyoruz. Acılarımız küllenmiyor. 1915'te kaybettiklerimiz, Hrant'ın ve Sevag'ın aramızda olmayışını metanetle kabullenmiyoruz" dedi.

'Niyetimiz kan davası gütmek değil'

"Bizler tıpkı Hrant Dink gibi bu topraklarda doğup büyüyen ve burada gömülmek isteyen vatandaşlar olarak niyetimiz kan davası gütmek, yeni yaralar açmak değil" diyen Şakacı, "Ama yaşadığımız acıların içten bir şekilde kabul edilmesini, katillerin ortaya çıkarılmasını cezalandırılmasını istiyoruz. Toplumsal uzlaşma için, sözde değil sahiden bir arada, barış içinde birlikte yaşamak için adaletin yerini bulması gerektiğine inanıyoruz. Bundan böyle hiçbir Ermeni'nin, 1915'te yitirdiğimiz, Alber'le Hagop'la, Khaçatur'la, Nazaret'le ve daha yüzlerce Ermeniyle, 19 Ocak 2007'de katledilen Hrant'la, 24 Nisan 2011'de askerliğini yaparken öldürülen Sevag'la aynı kaderi paylaşmasını asla ve asla istemiyoruz. Yüzleşmeye adalete bu yüzden ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Onların kim olduklarını biliyoruz'

Şakacı, "Adalet adına gerçekleşen müsamerelere bugüne kadar yaralarımızı düşmekten, huzursuzluk ve mutsuzluktan başka bir işe yaramadı. Bu müsamerelerde katiller aslında gizlenmiş olmuyor, onların kim olduklarını bu cinayeti nasıl işlediklerini biliyoruz. Her fırsatta söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Ama bu müsamerelerde katiller korunarak aslında bir ihtimal yok edilmeye çalışıyor; o hepimizin bir arada, birbirimizi tanıyarak ve kabul ederek barış içinde yaşama ihtimalidir. Bizler Hrant Dink'in arkadaşları olarak, Sevag'ın arkadaşları olarak, 1915'te katledilen Ermenilerin arkadaşları olarak adalet nöbetini tutmaya devam edeceğiz ve vicdanı olan herkesi bu nöbeti tutmaya davet edeceğiz. Bir kez daha... Hrant için adalet için" ifadelerini kullandı.