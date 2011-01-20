-HRANT DİNK CİNAYETİNİN 4. YILI İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Hrant Dink'in öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından anıldı. Sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan bir grup, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 4. yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu'nda meşaleli yürüyüş yaptı. Ellerindeki dövizler ve meşalelerle Taksim Meydanı'nda toplanan grup, ''Hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz'' ve ''Faşizme inat kardeşimizsin Hrant'' şeklinde slogan attı. Gruptakiler daha sonra alkış ve ıslık eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü. Burada Türkçe ve Ermenice basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, ''4 yıldır süren adalet talebimize devletten aldığımız yanı, 'bu sayılmaz, bunu unutalım' oldu. Şu iyi bilinsin ki biz Hrant'ın katledilişini toplumsal bellek yitiminin kurbanı etmeyeceğiz. Bu siyasi cinayetin şahidi nesiller olarak bu olayın gerçek faillerini yargılayacak ve onlardan bunun hesabını mutlaka soracağız'' denildi. Dört yıllık süreçte yapılması gereken soruşturmaların devlet tarafından engellendiği iddia edilen açıklamada, ''Hrant Dink'e yapılan saldırı sadece ona değil Hrant Dink nezdinde bu topraklarda yaşayan tüm halklara yapılmış bir saldırıdır'' ifadesi kullanıldı. Açıklamanın ardından ''Emeğe Ezgi'' adlı grup çeşitli şarkılar seslendirdi. -ANKARA Hrant Dink'i anma töreninde Yüksel Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde meşalelerle ''Hepimiz Hrantız, Hepimiz Ermeniyiz, Yaşasın Halkların Kardeşliği'' şeklinde slogan attı. Dink'in posterinin açıldığı ve ellerinde ''4 Yıldır Yargı Yok, 4 Yıldır Adalet Yok'' yazılı dövizler taşıyan grup, ''Hrant için Adalet'' sloganı eşliğinde İnsan Hakları Anıtı'nın önünden Adalet Bakanlığı önüne kadar yürüdü. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Adalet Bakanlığı kapısına siyah çelenk ve bir ayakkabı bıraktı. Daha sonra Türkçe, Ermenice ve Kürtçe olarak 3 dilde yapılan basın açıklamasıyla Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yargı sürecinin halen bitmemesi eleştirildi. -İZMİR'DE TİYATRO GÖSTERİSİ Konak Meydanı'ndaki YKM Mağazası önünde toplanan bazı sendika, siyasi parti, sivil toplum örgütü, dernek ve platform üyeleri, eski Sümerbank binası önüne kadar yürüdü. Topluluk adına basın açıklamasını okuyan Vezan Karabulut, Hrant Dink'in katledilişinin 4. yılında anmak için toplandıklarını, O'nsuz özlemle ve adalet arayışıyla 4 uzun yılın geçtiğini söyledi. Geriye dönüp baktıklarında gerçeğin tüm çıplaklığıyla ortada olduğunu belirten Karabulut, ''Hrant'ın katili, dile getirdiği hakikatlerden rahatsız olanlardı. Tabanı delik ayakkabısıyla kanlar içinde, onu yerde yatar vaziyette gördüğümüz ilk andan itibaren katilin kim olduğunu anlamıştık'' dedi. Tehdit edildiğini bağıra bağıra söylediği halde, Hrant Dink için hiçbir şekilde tedbir alınmadığını savunan Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Şöyle tarihin derinliklerine baktığımızda, Ermeni kırımından Dersim katliamına, 6-7 Eylül olaylarına, Çorum, Maraş ve Sivas katliamlarına, Fırat'ın öte yakasında yaşanan binlerce faili meçhul cinayete kadar her karanlık olayda kolektif karşımıza çıkmaktadır. Amaç çok açıktır. Bu ülkede istisnasız herkesin iradesizleştirilip susturulması, böylece bir korku rejiminin tüm toplum tarafından içselleştirilmesi istenmektedir.'' Hrant Dink'in öldürülüşünün anlatıldığı kısa tiyatro gösterisinin sunulmasının ardından topluluk olaysız dağıldı.