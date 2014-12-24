T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında tutuklanması istenen polis serbest bırakıldı

Hakkında yurtdışı yasağı konan Faruk Sarı, serbest bırakıldı

24 Aralık 2014 18:44

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında  sabah saatlerinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine gelen dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı soruşturmayı yürüten savcı Gökalp Kökçü'ye verdiği ifadenin ardından tutuklamaya sevk edilmişti.

Savcı'nın tutuklama yazısında "Somut olayda maktul Hrant Dink'in öldürülmesini önleme yükümlülüğü bulunan suç tarihinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olan şüpheli Faruk Sarı'nın ölen Hrant Dink'in yaşam hakkını korumayarak TCK'nın 83/1, 83/2-3 maddelerinde düzenlenen kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu işlediği anlaşılmıştır" deniyordu

Hakkında yurtdışı yasağı konan Sarı, serbest bırakıldı.

ETİKETLER

hrant dinkfaruk sarıcinayettutuklamamahkeme

İlgili Haberler

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında bir polise tutuklama istemi

Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı soruşturmayı yürüten savcı Göker Kökçü'ye ifade verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24