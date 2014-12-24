Hrant Dink cinayeti soruşturmasında tutuklanması istenen polis serbest bırakıldı

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında sabah saatlerinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine gelen dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı soruşturmayı yürüten savcı Gökalp Kökçü'ye verdiği ifadenin ardından tutuklamaya sevk edilmişti.
Savcı'nın tutuklama yazısında "Somut olayda maktul Hrant Dink'in öldürülmesini önleme yükümlülüğü bulunan suç tarihinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olan şüpheli Faruk Sarı'nın ölen Hrant Dink'in yaşam hakkını korumayarak TCK'nın 83/1, 83/2-3 maddelerinde düzenlenen kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu işlediği anlaşılmıştır" deniyordu
Hakkında yurtdışı yasağı konan Sarı, serbest bırakıldı.