Hrant Dink cinayeti soruşturmasında bir polise tutuklama istemi

Hrant Dink cinayeti davasına bakan savcı, dönemin Trabzon İstihbarat Müdürü Faruk Sarı'yı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne giden dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı soruşturmayı yürüten savcı Göker Kökçü'ye ifade verdi.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Sarı ifadesinin ardından tutuklamaya sevk edilen Sarı İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkacak. Savcı tutuklama yazısında "Somut olayda maktul Hrant Dink'in öldürülmesini önleme yükümlülüğü bulunan suç tarihinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Müdürü olan şüpheli Faruk Sarı'nın ölen Hrant Dink'in yaşam hakkını korumayarak TCK'nın 83/1 , 83/2-3 maddelerinde düzenlenen kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.