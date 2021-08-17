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Hrant Dink cinayeti, MİT TIR'larının durdurulması davalarına bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gürlek'e sosyal medyadan tehdide soruşturma

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Akın Gürlek de tehdit içerikli mesajlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

17 Ağustos 2021 13:55

Gazeteci Hrant Dink cinayeti, MİT TIR'larının durdurulması ve terör örgütü DHKP-C davalarına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Akın Gürlek hakkında Twitter'da paylaşılan tehdit içerikli mesajlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca Hrant Dink cinayeti, MİT TIR'larının durdurulması ve terör örgütü DHKP-C davalarına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Akın Gürlek ile ilgili Twitter'daki bazı tehdit içerikli paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

 Savcılığın yaptığı incelemede, "cayan_burasi" isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda tehdit içerikli ifadeler ve bazı evlerin duvarlarında Gürlek hakkında tehdit içerikli yazıların bulunduğu fotoğraflar tespit edildi. Savcılığın talimatı üzerine, paylaşım ve şüphelilerle ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Tehdit içerikli mesajlarla ilgili Hâkim Akın Gürlek'in de suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

 

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