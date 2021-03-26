Hrant Dink cinayeti davasında karar çıktı: 33 beraat, 27 mahkumiyet, 4 müebbet, 2 ağırlaştırılmış müebbet

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi kapsamında yeniden görülen ve kamu görevlilerinin yargılandığı davada karar 131'inci duruşmada çıktı. 77 sanıklı davada bir kişi hakkında öldüğü için hüküm kurulamadı. 12 kişinin dosyası savunmaları alınamadığı için tefrik edildi. Tutuklu 6 sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme, 6 sanığın da hüküm gereği tutuklanmasına karar verdi. Toplamda 33 beraat 27 mahkûmiyet çıktı. 4 sanığa müebbet, 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Savcılığın ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istediği sanık gazeteci Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli Astsubay Bekir Yokuş için kasten öldürmeye yardım suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve Sabri Uzun için suçlamalar zamanaşımı nedeniyle düşerken, Ecevit Emir ve Emre Cingöz için de beraat kararı verildi.

Davada Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı.

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda, tutuksuz yargılanan dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz, eski emniyet müdürleri Reşat Altay, Celalettin Cerrah'in aralarında bulunduğu çok sayıda sanık katıldı. Tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Mütalaada 11 sanığa beraat, 51 sanığa ceza istenmişti

Duruşma savcısı 14 Aralık 2020 tarihinde verdiği 68 sayfalık mütalaasında, toplam 11 sanığın beraatini, bir sanığın dava dosyanın düşmesini talep etmişti. Mütalaada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasını ve 51 sanığın ise değişik oranlarda cezalandırılmasını talep edilmişti.

Sanıklar mahkemede ne dedi?

10.23’te başlayan duruşmada hakim Akın Gürlek yargılanan sanıklara son sözlerini sordu. Ali Fuat Yılmazer, “Benim açımdan bu mahkeme son söz söylenecek raddeye gelmemiştir. Mahkemenizin bağımsız ve adil olduğuna inanmıyorum” dedi.

Ercan Gün, cinayetin perde arkasını aralamaya çalıştığını söyleyerek, “Bu haberi yapmasaydım beş yıl tutuklu kalır mıydım? Nasıl Hrant Dink o yazı dizisini yaptığı için pişman değilse ben de değilim. Ben de Hrant Dink gibi bedel ödedim. Galileonun dediği gibi dünya yine de dönüyor. Gazetecilik suç değil” diye konuştu.

Ramazan Akyürek “2015 Şubat’ında tutuklandım ve Silivri’ye getirildim. 38 yıllık meslek hayatımda son buldu. Hayatım boyunca terörle mücadelede görev aldım. Ailece terörün ne demek olduğunu biliyoruz, geçmişte terör örgütlerinin hedefi oldum. Bu nedenle cinayeti nefretle kınıyorum. Bu davayla kasten ya da ihmali nedeniyle yargılananlar çok net açıklanmıştır. Görevini yapmayan kamu görevlileri anlaşılmıştır. Masumiyetimi her insanın anlayacağı şekilde açık olmasına rağmen tutuklu yargılanmam çok yanlıştır. Ben görevimi yaptım” dedi.

Okan Şimşek “İddianamede belirtilen suçların hepsi yalandır. Mütalaada savcı lehimize olan delilleri değerlendirmemiştir. Hiçbir terör örgütüyle bağlantımız yoktur. Benim anayasal düzeni bozmakla ilgili hiçbir tasarrufum yoktur. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Muharrem Demirkale, “Savcısı, polisi bana çok haksızlık etti. Yargısız infaz etti. Çok şükür masumun. Son sözümü sonra söyleyeceğim” diye konuştu.

Hamza Celepoğlu, üye hakime geçmiş olsun dileğiyle başladı “Talebim ve temennim hakkımdaki bu kumpas davasını beraatle sonuçlandırmanızdır. Adalet terazisinin ayarını bozmayınız. Sebep olanlarla hesaplaşmanın kısmet olmasını diliyorum” sözlerini kaydetti.

Mehmet Uçar, “Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisine çalıştığım süre boyunca C Büroda şahit olmadım. Beraatımı istemiyorum” dedi.

Yavuz Karakaya, “Hrant Dink’in ölümüyle ilgisi olmayan bir kamu personeliyim. Darbeci olduğum iddiası üzerine hukuk ilkeleri yok sayılarak, iftirayla kirletildim. Adaletin er geç telakki edeceğine inanıyorum” ifadelerini kaydetti.

Muhittin Zenit, “Hrant Dink’in öldürüleceğini haber veren istihbaratçıyım. Trabzon’dan tayin edildiğim halde Cinayetin çözülmesine de yardımcı oldum. Neden yargılandığımı anlamış değilim. Beraatımı istiyorum” derken; Veysel Şahin de, “Trabzon İstihbarat Şubede görev yapıyordum. Cinayetiyle ilgili yaşadıklarını adli makamlara kendi isteğiyle anlatan ilk kişiyim. Biz bu cinayet bilgisini cinayet sonrasında değil haberi ilk aldığımız anda amirlerimize bildirdik. Uzman çavuş olarak yapabileceğim her şeyi yaptım. Ben üstlerime bildirmekten başka bir şey yapamam. İddia makamının hakkımda gerçek olmayan suçlamalarından beraat talep ediyorum” diye konuştu.

Celalettin Cerrah ise “Bu dava ilk açıldığı zaman valiydim. Valiliğim göz önüne alınmadan yargılandım. Yargıtay’da yargılanmalıydım. Ben görevimi laikiyle yaptım. 47 yıl bu devlete hizmet ettim. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Ceza istemleri şöyleydi

Mütalaada, tutuklu sanık dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Sanık Ali Fuat Yılmazer'in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği belirtilerek "Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ terör örgütü yöneticiliği", "Görevi kötüye kullanmak" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Tutuklu sanık dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in "Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ terör örgütü yöneticiliği", "Resmi belgede sahtecilik", "Resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Eski yüzbaşı tutuklu sanık Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan eski Adana Jandarma Bölge Komutanı sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet , "Kasten öldürme" suçundan da ayrı ayrı müebbet ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz hakkında da "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürme" suçundan müebbet, "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçlarından da 5 yıl 10 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Mütalaada, tutuklu sanık Ercan Gün hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Daire Başkanı olan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İstanbul eski İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istenmişti. Dönemin Trabzon Emniyet Müdürü sanık Reşat Altay'ın "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi, "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, "Görevi kötüye kullanma" suçundan da 6 aydan 2 yıla olmak üzere toplam 23 yıl aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi istenerek Altay'ın hükümle birlikte tutuklanması da talep edilmişti. Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.

Çıkan kararlar şöyle:

Emekli İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, resmi belgeyi yok etmekten 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkumiyetine karar verildi.

Ali Fuat Yılmazer hakkında görevi ihmal suçlamasının zaman aşımı nedeniyle düşmesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Eski Trabzon Emniyet Müdürü ve İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, resmi belgeyi yok etmek suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına; resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Eski Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç hakkında ihmali davranışla öldürme suçundan beraat, kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması ve görevi ihmal suçlarından düşme kararı verildi.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında kamu görevini kötüye kullanma ve görevi ihmalden zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında kamu görevlisinin görevi ihmal suçunun zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verildi.

Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkında ihmal suretiyle öldürme suçundan beraat, kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması ve görevi ihmal suçlarından zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında görevi ihmal ve kötüye kullanma suçlarından düşme, ihmal suretiyle öldürme ve resmi belgeyi yok etme suçlarından beraat kararı verildi.

Dönemin Trabzon Alay Komutanı Ali Öz hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl ve resmi evrakta sahtecilik suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi. Ali Öz hakkında terör örgütüne üyelik suçundan beraat, görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarından zaman aşımı nedeniyle düşme, darbe teşebbüsü suçundan beraat ile hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan beraat, silahlı örgüte üyelikten 10 yıl hapis cezasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı hakkında ihmal suretiyle öldürme suçundan 12 yıl 6 ay ve resmî belgeyi yok etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Faruk Sarı hakkında terör örgütüne üyelik suçlamasının başka mahkumiyet nedeniyle reddine, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarından zaman aşımı nedeniyle düşme ile Hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Dönemin Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç hakkında silahlı örgüte üyelik suçundan 7 yıl 6 ay ve suçluyu kayırmak suçundan 1 yıl 18 ay hapis cezasına karar verildi.

Dönemin Mülkiye Başmüfettişi Şükrü Yıldız hakkında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının zaman aşımı nedeniyle düşmesine, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlamasının zaman aşımı nedeniyle düşmesine, silahlı örgüt içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla bilerek isteyerek yardım etme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkumiyetine karar verildi.

Dönemin İstanbul Jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale hakkında kasten öldürmeye yardım etme suçundan müebbet hapis cezasına ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ayrıca müebbet hapis cezasına hükmedildi. Muharrem Demirkale'nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Metin Canbay'ın firari olmasından dolayı dosyası tefrik edildi.

Eski Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Değerlendirme ve Analiz Merkez Amiri Hamza Celepoğlu hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve kasten öldürme suçlarından beraat kararı verildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Yavuz Karakaya hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis ve kasten öldürmeye yardım suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına karar verildi. Yavuz Karakaya hakkında ayrıca başka bir silahlı örgüte üyelik hükmü olduğundan bu suç bakımından hüküm kurulmasına yer olmadığına ve kararla birlikte tutuklanmasına karar verildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Mustafa Küçük'ün tüm suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Emre Cingöz'ün tüm suçlamalardan beraatine karar verildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Mikdat Özbek hakkında tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Şeref Ateş öldüğü için hakkındaki davanın düşmesine karar verildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Rahmi Özer; dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Ecevit Emir; dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Ali Barış Sevindik; dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Ali Barış Sevindik tüm suçlardan beraat etti.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Abdullah Dinç'in terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına karar verildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Kom.İstihbarat görevlisi Eyüp Temel; dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Yusuf Bozca, dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Metehan Kadir Yıldırım tüm suçlar beraat etti.

Dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat görevlisi Bekir Yokuş hakkında darbeye teşebbüs ve silahlı örgüte üyelikten beraat, kasten öldürmeye yardım suçundan 10 yıl hapis cezası kararı verildi.

Dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Hacı Şefik Şimşek; dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Niyazi Malkoç; dönemin İstanbul Jandarma Kom. İstihbarat görevlisi Adnan Acar tüm suçlardan beraat ettiler.

Dönemin İstanbul Jandarma Kom.İstihbarat görevlisi Musa Yıldırım; dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Tevfik Cantürk, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Ergün Yorulmaz;dDönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Ünsal Gürel; dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Cevat Eser; dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat görevlisi Resul Kütükoğlu, dönemin Samsun Jandarma Komutanlığı görevlisi Atilla Güçlüoğlu; d önemin Samsun Jandarma Komutanlığı görevlisi Yüksel Avan; cinayet tarihinde İhlas Haber Ajansı’nın Samsun muhabiri olan Muammer Ay tüm suçlardan beraat ettiler.

Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Muhittin Zenit hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve silahlı örgüte üyelik beraat, görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarından zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi.

Dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Ercan Demir hakkında darbeye teşebbüs, kasten öldürme ve resmi belgeyi yok etme suçlarından beraat, görevi kötüye kullanma suçunun ise zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verildi.

Hrant'ın arkadaşları duruşma öncesine açıklama yaptı

Hrant Dink cinayetinde dava öncesinde Hrant'ın Arkadaşları İnsiyatifi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan insiyatif üyelerinden Bülent Aydın, "Hukuk mücadeleleri sonucu kamuoyunun bu cinayetin aydınlanması yönündeki talebinin baskısıyla süreç içerisinde gelişti ve bugünlere gelindi. Evet önemli bir davadır. Türkiye tarihinde ilk defa bir siyasi cinayet davasında bu kadar resmi kişi yargılandı. En son mütalaada da bunların önemli bir kısmı hakkında önemli cezalar istendi. Belki bu cinayet tam olarak aydınlatılabilseydi bu ülkede daha öncede yaşanmış başka siyasi cinayetlerde de benzer süreçlerde işleyen mekanizma ortaya çıkmış olabilirdi. Bugün bu noktada değiliz dolayısıyla bir kez daha biz bitti demeden bu dava bitmez diyerek karar duruşmasına giriyoruz" şeklinde sonlandırdı.