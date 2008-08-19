Hrant Dink burs fonu kuruldu

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Hrant Dink'in anısını ve ideallerini yaşatmak için burs fonu kurdu. 2008-2009 öğrenim yılından itibaren fon, üniversite öğrencilerine burs verecek.



Toplum Gönüllüleri Vakfı basın büllteninde burs fonunun amacı şu şekilde özetlendi: 'Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının güçlenmesi, toplumsal barışın gelişmesi ve Türklerle Ermeniler arasında dostane ilişkilerin yeşermesi için kalemiyle mücadelesini sürdürürken 19 Ocak 2007’de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesi önünde öldürülen Hrant Dink’in anısını ve ideallerini Toplum Gönüllüleri yaşatıyor. Bu amaçla TOG bünyesinde kurulan Hrant Dink Burs Fonu, 2008-2009 öğretim yılından itibaren üniversite öğrencilerinin öğrenimine destek verecek.'



Üniversite öğrencileri burs fonundan nasıl faydalanabilir?



Hrant Dink Burs Fonu’nun başvuru ve değerlendirme süreci Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın diğer burslarından farklı olmayacak. Dolayısıyla, Hrant Dink Bursundan faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri, TOG internet sitesindeki duyuruları takip ederek, belirlenen burs başvuru dönemlerinde internetteki formları doldurarak başvuruda bulunabilecek.



Mülakat süreci sonunda Hrant Dink Burs Fonu tarafından destek almaya hak kazandığı belirlenen gençlere TOG tarafından bilgi verilecek.



Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın diğer burs olanakları gibi, Hrant Dink Burs Fonu’nun sağladığı öğrenim desteği karşılıklı olarak sunulacak. Burs Fonu’ndan faydalanan öğrencilerin, burs dönemi boyunca Toplum Gönüllüleri Vakfı veya Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nda ayda 16 saat gönüllü hizmet gerçekleştirmeleri beklenecek.



Hrant Dink Burs Fonu herkesin katkısına açık



Hrant Dink Burs Fonu, yeni destekçilerin katılımına açık olacak. Fona destek vermek isteyen kişi veya kuruluşlar aşağıdaki banka hesaplarına para yatırabilirler veya farklı bağış seçenekleri için burs@tog.gen.tr adresine yazabilirler. Tüm destekçilere, destekledikleri öğrencinin durumuyla ilgili düzenli olarak raporlama yapılacak.



YTL

: Garanti Bankası Bağlarbaşı Şubesi 422 – 6297647



Euro

: Garanti Bankası Bağlarbaşı Şubesi 422 – 9086284



IBAN TR52 0006 2000 4220 0009 0862 84



USD

: Garanti Bankası Bağlarbaşı Şubesi 422 – 9086285



IBAN TR25 0006 2000 4220 0009 0862 85



Ünlüler fonun destekçileri arasında



Adalet Ağaoğlu, İbrahim Betil, Mehmet Betil, Deniz Betil, Emrah Gürsel, Meri İzrail ve Esra Mungan gibi ünlüler Hrant Dink burs fonunu destekliyor.













