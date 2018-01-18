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'HRANT DİNK' ANMASI SEBEBİYLE ŞİŞLİ'DE YARIN BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hrant Dink'in ölüm yıldönümü anma etkinliği sebebiyle yarın Şişli'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili basın açıklaması yaptı

18 Ocak 2018 21:59

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hrant Dink\'in ölüm yıldönümü anma etkinliği sebebiyle yarın Şişli\'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili basın açıklaması yaptı.
Emniyet\'ten yapılan açıklamada, \"19 Ocak\'ta Şişli ilçesinde gerçekleştirilecek olan Hrant Dink\'in ölüm yıldönümü anma etkinliği nedeniyle saat 11.00\'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir\" denildi. 
 
TRAFİGE KAPITILACAK YOLLAR
Trafiğe kapatılacak yollar; Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.
 
ALTERNATİF YOLLAR 
Alternatif Güzergahlar ise şu şekilde sıralandı: Taksim\'den gelen akım Valikonağı Caddesine, Şişli\'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.
 

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