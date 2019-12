T24 - Hrant Dink anısına New York'ta konser düzenlendi. Merkezi New York'ta bulunan "Amerikan Türk Cemiyeti" (American Turkish Society-ATS) ve "Moon and Stars Project" tarafından "Kaye Playhouse"da düzenlenen konserde, ABD'de yaşayan müzisyen Arto Tunçboyacıyan, rock müzisyeni Yaşar Kurt ve "Armenian Navy Band" müzisyenleri sahne aldı.



Konserin sonunda, ünlü perküsyoncu Tunçboyacıyan, Yaşar Kurt ve "Armenian Navy Band" müzisyenleri ile birlikte çıkarttığı "Nefrete, Kine Karşı" isimli albümlerinden Hrant Dink'in anısına adanmış şarkıyı seslendirdi.



Tunçboyacıyan şarkıyı söylerken sahnedeki büyük ekranda, Hrant Dink'in hayattayken çekilmiş fotoğrafları ile cenaze töreninden çeşitli fotoğraf kareleri gösterildi.



Türk, Ermeni ve Amerikalı dinleyicilerin izlediği konserin başında konuşma yapan "Moon and Stars Project"in Başkan Yardımcısı Binnaz Saktanber, başta Tunçboyacıyan olmak üzere tüm müzisyenlere teşekkür ederek müziğin insanları birleştirici gücü olduğunu söyledi.



Konser sırasında Türkçe ve Ermenice şarkılar seslendiren Tunçboyacıyan, dinleyicilerle genelde İngilizce konuştu. Türkiye ve Ermenistan arasındaki durumun başka ülkeler arasında da görüldüğü ve asıl sorunun "zihniyet" olduğu yorumunu yapan Tunçboyacıyan, insan olmanın önemine dikkat çekti ve konserde sevgi, barış mesajları verdi.



Tunçboyacıyan, Hrant Dink anısına yazdığı "Nefrete Kine Karşı" isimli parçayı seslendirmeden önce Hrant Dink'le ilgili kısa bir konuşma yaptı. "Sevmek önemli değil, ama insanları olduğu gibi saygıyla kabul edebilmek önemli" diyen Tunçboyacıyan, her yeni günün yeni bir umut getirdiğini söyledi.





Konserin geliri Hrant Dink Vakfı'na



Arto Tunçboyacıyan konser öncesinde A.A'ya yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:



"Bu konseri ben Ermeni-Türk çıkarması olarak görmüyorum, onunla ilgisi yok. Konseri, nefret ve kine karşı olan insanlık için bir mesaj olarak görüyorum. Yani nefretin ve kinin, dini, ırkı olabileceğini tahmin etmiyorum. Nefrete ve kine karşı olduğumuzu söylemek istiyoruz. O yüzden Moon and Stars Project'in ve Binnaz Santanber'in iyi bir iş yaptıklarına inanıyorum ve herkese çok teşekkür ediyorum."



Rock müzisyeni Yaşar Kurt da yaptığı açıklamada, konserin nefrete ve kine karşı bir ses olduğunu belirterek "İki toplum arasındaki kötü şeyleri de unutmak gerekebilir günün birinde, buna (konsere) güzel müzikal bir aktivite diyelim" dedi.



Yaşar Kurt'la beraber ilk kez New York'ta konser verdiklerini ve konseri insanlık adına yaptıklarını söyleyen Tunçboyacıyan, diğer müzisyen arkadaşlarıyla bu şekilde zaman zaman bir araya geldiklerini, ilerde bu tür etkinliklerde daha çok bir araya gelmeyi arzuladığını ifade etti.



19 Ocak 2007 yılında düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hrant Dink anısına düzenlenen konserin gelirinin "Uluslararası Hrant Dink Vakfı"na aktarılacağı bildirildi.