HPV’yi yok eden sprey geliştirildi!

Akdeniz Üniversitesi'ndeki Kimya Fakültesi'nce geliştirilen bir spreyin, başta rahim ağzı kanserine sebep olan virüs ve diğer her türlü virüs ve bakteri, mantar gibi 30 saniye içinde yok ettiği belirtildi. Söz konusu sprey, Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç tarafından basına tanıtıldı.

Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne sebep olan rahim ağzı kanseri için virüsün hijyenik olmayan tuvaletler aracılığıyla yayılımını engelleyecek bir spreyin geliştirdiği açıklandı.

Dünyada meme kanserinden sonra en sık rastlanan kanser türü olan rahim ağzı kanserine, diğer kanser türlerinin aksine HPV (Human Papilloma Virus) adı verilen bir virüs neden olduğu belirtildi.

Virüsün cinsel yolla olduğu kadar, hijyeni sağlanmayan tuvaletler aracılığıyla da yayılabileceğine dikkat çekildi. Dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne neden olan rahim ağzı kanserini önlemek üzere 2006 yılından bu yana 9-26 yaş grubu kız çocukları ve kadınların aşılandığı ifade edildi.

Hastalığın hijyeni sağlanmayan tuvaletler aracılığıyla yayılmasını önlemek üzere Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'ndeki araştırmacılar tarafından öncü adım atıldığı bildirildi.

Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç ve 15 kişilik ekibi tarafından, geliştirdikleri sprey aracılığıyla başta HPV olmak üzere her türlü virüs, bakteri ve mantarı 30 saniye içinde yok etmeyi başardıkları duyuruldu.

Nano teknoloji alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir öğretim üyesiyle yaptıkları görüşmede, rahim ağzı kanserinin hijyeni sağlanmamış tuvaletler aracılığıyla da yayıldığını öğrendiklerini anlattı.

Bu görüşmenin ardından, başta rahim ağzı kanserine neden olan HPV olmak üzere, klozet üzerinde gelişen virüs, bakteri ve mantarları yok edecek geniş spektrumlu bir antibakteriyel sıvı geliştirmeye karar verdiklerine dikkat çeken Arpaç, çalışmaları neticesinde başarılı sonuç aldıklarını bildirdi.

Geliştirdikleri antibakteriyel sıvının, püskürtüldüğü yüzeyde 30 saniye içinde ince bir film oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Arpaç, ''Alkol bazlı bir sprey bu. 30 saniyenin sonunda alkol buharlaşıyor ve yüzeyde çok ince bir film oluşuyor. Bu film de yüzeydeki virüs, bakteri, mantar ne varsa yok ediyor'' dedi.



'Her kadının çantasında taşıması gereken bir ürün'



Arpaç, geliştirilen ürünü Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne devrettiklerini, spreyin piyasaya sürülmesine ilişkin çalışmaların rektörlük tarafından yürütüleceğini bildirdi.



Her kadının çantasında taşıması gereken bir ürün geliştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Arpaç, şu şekilde konuştu:

''Ürün sadece klozette değil, kapı kollarında, musluklarda, sifonda kullanılabilecek. 30 saniye sonra bu yüzeyde hiçbir bakteri, virüs veya mantar kalmayacak. Daha önce geliştirdiğimiz antibakteriyel sistemlerle kaplı implantlarla yapılan ameliyatlarda implant kaynaklı enfeksiyonun sıfıra inmesinden yola çıkarak, bu ürünün ra