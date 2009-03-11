HPV aşısı yaygınlaşıyor

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kamu sağlığı girişimleri üzerinde yapılan dünya çapındaki bir incelemenin, HPV'nin sebep olduğu rahim ağzı kanseri, vulvar kanseri, vajinal kanser ve genital siğilleri ve kanser öncesi lezyonları önlemek için devlet tarafından yürütülen ve finanse edilen aşılama programlarında önemli bir artış olduğunu gösterdiği vurgulandı.Açıklamada, toplum aşılama programlarının Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya ile dünyanın diğer bölgelerinde hızla çoğalmasıyla artık çok daha fazla kadının aşıya erişebildiği kaydedildi.Dünya çapında 30'a yakın ülkede HPV virüsüne yakalanma riski bulunan kadın ve kızların "Toplum Aşılama Programı" kapsamına alındığına dikkat çekilen açıklamada, bir kadının hayatı boyunca HPV virüsüne enfekte olma olasılığının yüzde 80 olduğuna işaret edildi.Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün, HPV virüsüne karşı daha kapsamlı toplum aşılama programlarını desteklemek için hükümetlerin daha fazla kaynak tahsis etmelerini öneren yeni bir raporu yayımladığı belirtilerek, bu raporun HPV virüsünün önlenmesine daha fazla dikkat gösterilmesi ve bu amaçla ayrılan kaynakların arttırılması gerekliliğini ortaya koyduğu vurgulandı.