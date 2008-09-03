HP Türkiye'ye Ar-Ge'yle geliyor

HP Türkiye Genel Müdürü ve Teknoloji Çözümleri Grubu Ülke Müdürü Serdar Urçar, HP'nin, yazılım alanında Türkiye'de bir Ar-Ge yatırımı yapacağını bildirdi.



Urçar, HP'nin yeni yönetim kadrosuyla düzenlediği basın toplantısında, dünyanın "en büyük" bilgi teknolojileri şirketi olarak 170 ülkede faaliyet gösteren HP'nin, 1989 yılından bu yana Türkiye'de çalışmalarını sürdürdüğünü, bilim, araştırma ve teknoloji alanlarındaki değişimleri öngören şirketin, bu dönüşüm sürecinde Türkiye'ye değer katmak için el ele verdiğini söyledi.

Türkiye yolculuklarının, bugün 150 uzman iş ortağı, 600 bayi ve son bir yılda bin 500 kurum ile gerçekleştirilen proje takipleri olarak devam ettiğini kaydeden Urçar, HP'nin, dünya çapındaki diğer firmaların da Türkiye'ye gelmesine öncülük ettiğini, alanında en yeni teknolojileri dünya ile aynı anda Türkiye'ye sunduğunu anlattı.



HP'nin, yazılım alanında Türkiye'de bir Ar-Ge yatırımı yapacağını bildiren Urçar, "HP Türkiye olarak, uzun zamandır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ar-Ge alanında seçkin üniversitelerimizden biriyle belli bir noktaya geldik, ancak konuyla ilgili gelişmeleri 2009'un Ocak ayında duyuracağız" diye konuştu.



Urçar, HP'nin Ar-Ge için yılda 4 milyar dolar harcadığını, önümüzdeki 5 yılda 3 teknoloji alanında Ar-Ge'ye yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını kaydetti.

Serdar Urçar, HP olarak güçlerini yeni ve özgün fikirlerden aldıklarını, bu nedenle Ar-Ge çalışmalarını çok önemsediklerini ve desteklediklerini vurguladı.



"Dönüşen Türkiye ve HP" konulu toplantıya, HP Türkiye Görüntüleme ve Baskı Grubu Ülke Müdürü Arzu İlhan Babaoğlu ve HP Türkiye Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Artun Ayvat da katıldı.

