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How I Met Your Mother'ın yıldızı evleniyor

'How I Met Your Mother' dizisinin yıldızı Neil Patrick Harrison, New York'ta eşcinsel evliliğinin

28 Haziran 2011 03:00

T24 - 'How I Met Your Mother' dizisinin yıldızı Neil Patrick Harrison, New York'ta eşcinsel evliliğinin yasalaşmasını Twitter'dan kutladı: Gerçekleşti! New York'ta evliliğe eşitlik! Devrim!



‘How I Met Your Mother’ (Annenle Nasıl Tanıştım) dizisinde çapkın Barney Stinson’u canlandıran 38 yaşındaki Neil Patrick Harrison New York’ta eşcinsel evliliklerinin yasallaşmasının ardından David Burtka ile dünya evine gireceğini açıkladı.

Harris mutluluğunu Twitter hesabından şu sözlerle ilan etti: “Gerçekleşti! New York’ta evliliğe eşitlik! Devrim! Bunun için uğraşan herkese teşekkürler! Tarihi bir gece! David ve ben 5 yıl önce evlenmeye karar vermiş, nişan yüzüklerimizi takmıştık evlilik için uygun zamanı bekliyorduk.”

2004 yılından beri beraber olan çift taşıyıcı anne vasıtasıyla 2010 yılında ikiz bebek sahibi olmuştu.


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