Houston’da sokağa çıkma yasağı

Teksas eyaletinde rekor yağışlara neden olan Harvey Kasırgası sürerken ABD'nin dördüncü, eyaletin ise en büyük kenti olan Houston'da Belediye Başkanı Sylvester Turner, yağmalama olaylarının önüne geçebilmek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Houston Emniyet Genel Müdürü Art Acevedo da, binlerce kişi acil barınaklara sığınmışken, silahlı hırsızların boşalan evleri yağmalamaya çalıştığını, bu nedenle sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu kaydetti. Harvey kasırgası, komşu eyalet Louisiana’ya doğru da ilerliyor. 2005 yılında, özellikle New Orleans kenti ve çevresinin Katrina kasırgası tarafından yoğun zarar gördüğü eyalette yoğun yağışın neden olduğu su baskınlarına hazırlık yapılıyor. New Orleans'da okullar ve resmi daireler Salı günü kapalı kaldı. Belediye Başkanı Mitch Landrieu, şehir halkının evden çıkmamasını tavsiye etti ve en az üç günlük yiyecek, içecek ve ilaç depolamaları çağrısında bulundu.

Trump Teksas'ı ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Harvey Kasırgası'nın vurduğu Teksas eyaletini ziyaret etti. İlkyardım ekiplerinin ve yetkililerin çalışmalarını öven Trump, federal devletin bu doğal felakete kapsamlı bir karşılık vereceğini söyledi. Harvey kasırgasının daha önce görülmemiş bir yıkıma neden olduğunu belirten Trump, Kongre ile işbirliği yaparak, bir yardım paketi oluşturacaklarını açıkladı ve ‘muhtemelen ülke tarihinde daha önce görülmemiş boyutlarda bir zarar ile karşı karşıya olduklarını' söyledi. 2005 yılında New Orleans'ta büyük yıkıma neden olan Katrina Kasırgası, ABD tarihinin en yüksek zarara yol açan kasırgası sayılıyor. Washington hükümeti kasırgadan sonra yaklaşık 100 milyar dolarlık yardım yapmıştı.

Ölü sayısı belli değil

Harvey kasırgasının kaç kişinin ölümüne neden olduğu kesinlik kazanmış değil. Salı gününe kadar resmi olarak teyit edilen ölü sayısı dört. Ancak Amerikan medyasında daha yüksek sayılar dile getiriliyor. Yetkililer ancak su baskınlarının geri çekilmesinden sonra gerçek sayının ortaya çıkacağını belirtiyor.

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dpa/afp,AÜ/BK