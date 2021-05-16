Houston'da sokaklarda görüldükten sonra aranan kaplan bulundu

ABD'nin Houston kentinde bir süre önce sokakta serbest bir şekilde gezerken görülen ve aranan Bengal kaplanı bulundu.

The Hill'de yer alan habere göre, Houston polisinin cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Geçen hafta Houston'da bir mahallede kaybolan kaplanın bulunduğunu, hayvanın hiçbir zarar görmediğini bildirmekten sevinç duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Houston Polis Teşkilatı'nın komiseri Ron Borza, bir basın toplantısında sosyal medyada yayılan videoda Bengal kaplanına sarılan ve besleyen kadının, kaplanın sahibi Victor Hugo Cuevas'ın eşi olduğunu söyledi. Cuevas, kaplanı aracına koyup Richmond'daki annesine kaçarken görüntülendikten sonra gözaltına alınmıştı.

Borza, Cuevas'ın eşi Gia'nın polisi aradığını ve kaplanı onlara teslim etmek istediğini söyledi.

26 yaşındaki Victor Cuevas'ın avukatı Michael Elliott ise kaplanın müvekkiline ait olmadığını, Cuevas'ın kaplanın asıl sahibi yerine hayvana baktığını savundu. Çiftin, kaplanın gerçek sahibi olup olmadığı hâlâ inceleniyor.

Komiser Borza, yakalanan kaplanın şehrin barınağına götürüldüğünü söyledi.