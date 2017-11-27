House of Cards’ın son sezon çekimleri bir kez daha ertelendi

Çeviri: Gonca Tokyol

Başrol oyuncusu Kevin Spacey hakkındaki taciz iddialarının ardından geleceği tehlikeye giren House of Cards dizisinin altıncı ve son sezonunun çekimleri bir kez daha ertelendi. Yapım şirketinden çalışanlara gönderilen mektupta, çekimlerin 8 Aralık’tan önce başlamayacağı ve bu sürede başka bir iş bulan ekip üyelerinin kararının anlayışla karşılanacağı belirtildi.

Independent’ın haberine göre, Media Rights Capital SVP şirketi tarafından Pauline Micelli imzasıyla House of Cards dizisinin çalışanlarına gönderilen mektupta, dizinin “tek bir insandan daha fazlası olduğu” ifade edildi. Dizinin yayıncısı Netflix’le görüşmelerin devam ettiğini kaydeden şirket, 27 Kasım’dan 8 Aralık’a kadar olan süre için çalışanlara ödeme yapılacağını da ekledi. Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Yazarlara ek olarak yapım ofisinde beklenmedik durumlar için küçük bir ofis ve muhasebe ekibi düzenli şekilde çalışacak. Umudumuz yapımın devam etmesiyle birlikte tüm ekibin bir araya gelmesi ancak bilmenizi isteriz ki; geri dönmelerini engelleyecek başka işler bulması gereken ekip arkadaşlarımızı kesinlikle anlıyoruz. Yaptığınız her şey için müteşekkiriz.”

Oscar ödüllü Kevin Spacey'nin yıllar önce bir çocuk aktörle cinsel ilişkide bulunmaya çalışmakla suçlanması büyük tartışma yaratmıştı. “Star Trek: Discovery" dizisinde rol alan aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini 'baştan çıkarmaya çalıştığını' söylemiş ve ünlü aktörün bir partide sarhoş olduktan sonra kendisini bir yatak odasına götürmeye çalıştığını anlatmıştı.

İddiaların ardından yaptığı açıklamada yaşananları hatırlamadığını belirten ve “Rapp’in bu hisleri bunca yıl taşımak zorunda kalmasından dolayı üzgünüm” diyen Spacey’nin, eş zamanlı olarak bundan sonra hayatını eşcinsel bir erkek olarak devam ettireceğini duyurması tepki çekmişti.

Spacey’nin Frank Underwood isimli ABD’li bir siyasetçiyi canlandırdığı ve Washington’daki politik oyunlara odaklanan House of Cards, Netflix'in ilk orijinal yapımıydı. Dizinin başarısı, Netflix'in geleceğine dair umut ışıklarının yanmasına neden olmuştu.

2013 yılında başlayan dizi şimdiye kadar 33 dalda Emmy ve 8 dalda Altın Küre ödüllerine aday gösterilmiş, Spacey ve dizide eşi Claire Underwood’u canlandıran Robin Wright dizideki ödül kazanmışlardı.

Taciz iddialarının ardından Netflix, çekimlerin süresiz olarak durdurulduğunu duyurmuştu.