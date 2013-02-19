Hotmail.com kapanıyor

Microsoft Hotmail'den Outlook'a geçiş sürecinde karar değişikliğine gitti. Karara göre hotmail uzantılı e-posta adresleri kapanmayacak. Yerine Outlook.com adresinde Hotmail'in uzantışı adresler outlook adreslere çevirilebilecek.

Microsoft Hotmail'i 1997 yılında satın almıştı. Bugün hizmete giren Outlook.com ile hotmail kullanıcıları e-posta'larını bu siteden kontrol edebilecek. Varolan Hotmail hesapları kapatılmayacak. Yani xxx@hotmail.com e-postasındaki Hotmail adresinin kullanımına devam edilecek. Kullanıcılar sadece Outlook.com üzerinden de yeni tasarımıyla e-postalarını kullanmaya devam edecek ve ilerleyen aşamalarda Hotmail.com da kapatılıp yerini tamamen Outlook.com'a bırakacak.

60 milyon kullanıcıya ulaşan Outlook'ta kullanıcılar yeni hesap açabildiği gibi Hotmail adreslerini de bu adrese taşıyabiliyor.