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Bilim / Teknoloji

Hotmail.com kapanıyor

İnternet e-posta hizmeti Hotmail Outlook.com'dan hizmet vermeye devam edecek

19 Şubat 2013 16:21

 

 
Microsoft Hotmail'den Outlook'a geçiş sürecinde karar değişikliğine gitti. Karara göre hotmail uzantılı e-posta adresleri kapanmayacak. Yerine Outlook.com adresinde Hotmail'in uzantışı adresler outlook adreslere çevirilebilecek.
 
Microsoft  Hotmail'i 1997 yılında satın almıştı. Bugün hizmete giren Outlook.com ile hotmail kullanıcıları e-posta'larını bu siteden kontrol edebilecek. Varolan Hotmail hesapları kapatılmayacak. Yani xxx@hotmail.com e-postasındaki Hotmail adresinin kullanımına devam edilecek. Kullanıcılar sadece Outlook.com üzerinden de yeni tasarımıyla e-postalarını kullanmaya devam edecek ve ilerleyen aşamalarda Hotmail.com da kapatılıp yerini tamamen Outlook.com'a bırakacak.
 
60 milyon kullanıcıya ulaşan Outlook'ta kullanıcılar yeni hesap açabildiği gibi Hotmail adreslerini de bu adrese taşıyabiliyor.
 

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