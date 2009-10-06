Hotmail 'hack'lendi

İnternet devi Microsoft, bilgisayar korsanlarının elektronik mesajlaşma sistemi Hotmail'de binlerce hesabın şifresini ele geçirmelerinden dolayı bu hesaplara erişimi kapattığını açıkladı.



Microsoft yetkilileri, "hack"lenen Windows Live Hotmail müşterilerinin şifrelerinin, "phishing" (Password" (Şifre) ve "Fishing" (Balık avlamak) sözcüklerinin birleşimi) yöntemiyle ele geçirildiğini belirtti.



Önlem olarak şifreleri açığa çıkan tüm hesaplara erişimi engellediklerini ve bu kullanıcılara hesaplarına yeniden sahip olabilmeleri için tüm olanakları sağladıklarını ifade eden Microsoft yöneticileri, sorunun hafta sonunda çoğu Avrupa'da binlerce Hotmail kullanıcısının hesaplarının bir internet sitesinde yer aldığı yolundaki haberler üzerine anlaşıldığını kaydettiler.



Microsoft, bilgisayar korsanlarının bu operasyonla Microsoft'un iç bilgilerine ulaşamadıklarını belirtirken, "phishing" yönteminin internet sektörünün bütününü kapsayan bir sorun olduğuna dikkati çekti.



Firma, bundan kaçınmak için internet kullanıcılarına bilinmeyen, istenmeyen ve güvenilmeyen uzantılardan gelen elektronik postaların açılmasında çok dikkatli olunması ve düzenli olarak güncellenen bir anti-virüs programı kurulmasının yanı sıra şifrelerin de 90 günde bir değiştirilmesi önerisinde bulundu.

