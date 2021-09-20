Hotel Rwanda filminde kahraman olarak gösterilen otel müdürü Paul Rusesabagina, suçlu bulundu

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Ruanda'da bir mahkeme, 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hollywood filminde kahraman olarak gösterilen eski otel müdürü Paul Rusesabagina'nın terörle bağlantılı ithamlardan suçlu olduğuna karar verdi.
Yargıç Beatrice Mukamurenzi, "Terör grubu MRCD-FLN'nin parçası oldukları için suçlu bulunmalılar. İnsanlara evlerinde, hatta yolda giderken arabalarında saldırdılar" dedi.
Hotel Rwanda filminde aktör Don Cheadle tarafından canlandırılan 67 yaşındaki Rusesabagina, tüm suçlamaları reddetti.