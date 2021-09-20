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Dünya

Hotel Rwanda filminde kahraman olarak gösterilen otel müdürü Paul Rusesabagina, suçlu bulundu

Rusesabagina, tüm suçlamaları reddetti

20 Eylül 2021 14:02

T24 Dış Haberler

Ruanda'da bir mahkeme, 1994 yılındaki soykırımı konu alan Hollywood filminde kahraman olarak gösterilen eski otel müdürü Paul Rusesabagina'nın terörle bağlantılı ithamlardan suçlu olduğuna karar verdi.

Yargıç Beatrice Mukamurenzi, "Terör grubu MRCD-FLN'nin parçası oldukları için suçlu bulunmalılar. İnsanlara evlerinde, hatta yolda giderken arabalarında saldırdılar" dedi.

Hotel Rwanda filminde aktör Don Cheadle tarafından canlandırılan 67 yaşındaki Rusesabagina, tüm suçlamaları reddetti.

Paul RusesabaginaDon CheadleMRCD-FLN'Hotel Rwanda
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