Hostes uyuyan yolcuların eşyalarını çaldı

T24- Hırsızlığın sınırı yok. Fransız Hava Yolları 'Air France' hostesi yıllardır, uçakta uyuyan zengin yolcuların üzerlerindeki değerli eşyaları çaldığı ortaya çıktı. Bulutların üzerinde ilginç hırsızlık olayı hostesi görevinden etti.

Uzun yıllar Fransız Hava Yollarında çalışan sempatik hostes(47) uçakta uyuyan yolcuların değerli eşyalarını çaldı. Eli uzun hostes suçunu itiraf etti.

Hırsızlık vakalarını araştıran Air France yetkilileri hırsızlık olayın daha çok Paris - Tokyo seferleri arasında olduğunu ortaya çıkardı. Cepleri boşalan mağdur yolcuların şikayetlerine göre uçakta hep aynı hostesin görevde olması dikkat çekti.

Hostes ifadesinde birinci sınıf Business Class seyahat eden zengin Japon turist ve iş adamlarını gözüne kestirdiğini açıkladı. Uçakta uykuya dalan yolcuların para, saat, mücevher, değerli eşyalarını çalan hostes görevinden atıldı.

Hırsız hostes hakkında dava açılacağı mağdur yolcuların zararları karşılanacağı bildirildi. Devreye giren Fransız polisi Japon turistlerin seyahatlerde kredi kartı yerine nakit para tercih ettiklerini üzücü olay hakkında Air France yetkililerin daha fazla açıklama yapmak istemediği öğrenildi.

