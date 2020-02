Hostes uçuşta yolcunun acıkan bebeğini emzirdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Filipin Havayolları\'nda görevli hostes Patrisha Oregano, uçuş sırasında acıktığı için ağlamaya başlayan bebeği emzirdi.

Oregano, bebeği emzirdiği fotoğrafı, şu not ile Facebook’tan paylaştı:

“Kalkıştan sonra her şey yolunda gidiyordu. Bir bebeğin ağladığını duydum. Annenin yanına yaklaştım ve bir sorun olup olmadığını sordum. Anne gözleri dolarak, bebeğin acıktığını ancak yanında hiç mama olmadığını söyledi.

“Uçakta mama olmadığını bildiğim için içim acıdı ve yapabileceğim tek şeyi yaparak bebeği emzirmeyi teklif ettim. Kabin amirim de hemen anneye yardımcı olarak onu arka koridora aldı. Bebeği emzirmeye başladığımda çok mutlu oldu, çok acıkmıştı. Bebeği uyuyakalana kadar emzirdiğimde annesinin yüzündeki rahatlamayı gördüm. Bu uçuşun özel olacağını hissetmiştim.” (Fotoğraflı)