Hosseini'nin menajeri: Trabzonspor'u reddettik

Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek stoper Majid Hosseini'nin menajeri Alireza Paykan, Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini reddettiklerini ve Yunanistan'dan AEK ile görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Yunanistan'da Ora Gia Sport'a konuşan Alireza Paykan, Trabzonspor'un kendilerine bir uzatma teklifi sunduğunu fakat reddettiklerini belirtti. Yaptığı açıklamada Paykan, "Trabzonspor'dan bir sözleşme yenileme teklifi geldi ama reddettik. Kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor fakat aldığımız teklif, istediğimiz gibi değildi. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncuya Türkiye'den ve Yunanistan'dan teklifler olduğunu aktaran Paykan, "AEK ile görüşüyoruz. Olympiacos ve bazı Türk takımlarından da Hosseini'ye ilgi var" dedi.

Trabzonspor, 2018'de Majid Hosseini'yi Estaghlal'den kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki stoperin sözleşmesi de geçtiğimiz sezonun sonunda 1 yıl daha uzatılmıştı.