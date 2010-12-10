Hoşgörüyle gömüldü ancak tahammül edemediler

T24 - Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde iki ay önce ölen Alman asıllı Kanada vatandaşı emekli diplomat Hans Himmelbach (66) vasiyeti üzerine gömüldüğü Torba’daki mezarında rahat yatamadı.



Hemen yanındaki mezar sahiplerinin tepki göstermesi üzerine Himmelbach’ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp, 20 metre uzakta, mezarlığın köşesine nakledildi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





Aile istememiş



2004 yılında Bodrum’un Torba Mahallesi Dıngılbükü Mevkisi’nde villa yaptırarak eşi Kanadalı diplomat Hans Himmelbach ile yerleşen bir çocuk annesi, eski milli atlet ve Türkiye rekortmenlerinden İlknur Kumul Himmelbach (61) , 20 Ekim 2010 günü hayat arkadaşını kaybetti. Himmelbach çok sevdiği yerde, vasiyeti üzerine müftülük ve belediyeden izin alınarak Torba Mezarlığı’na defnedildi. Eşinin de isteği üzerine Müslüman, Hıristiyan gelenekleri birlikte uygulandı. Çağırılan papaz da imam da dua ederek hoşgörü örneği sergilendi. Hans Himmelbach, Müslüman geleneğine uygun olarak kefene sarılıp toprağa verildi. Cenazeye katılan Müslüman ve Hıristiyan çok sayıda seveni, törenin hoşgörü ortamına katkıda bulunduğunu düşünüp dağıldı.



İlknur Kumul Himmelbach, bir hafta sonra belediye memurlarının kapısını çalmasıyla şoke oldu. Bodrum’un önde gelen ailelerinden Dayıoğlu Ailesi’nin mezarlarının yanında olması nedeniyle eşinin mezarının başka yere kaldırılmasının istendiğini duyunca kulaklarına inanamadı. Önce eşinin mezarının nakledilmesine itiraz eden ve 4- 5 kez Bodrum Belediyesi’ne giderek eşinin mezar naklini kabul etmeyen Himmelbach, komşu mezarın yakınlarından ve belediyeden gelen uyarılara dayanamayıp, mezarın nakline razı oldu. Himmelbach’ın cesedi bulunduğu yerden çıkarılıp 20 metre daha ileriye, mezarlığın henüz gömü yapılmayan köşesine nakledildi.



İlknur Kumul Himmelbach yaşadıklarını şöyle anlattı: “Altı yıl önce buraya yerleştik. Eşimin cenazesinin komşu mezarın sahipleri istemiyorlar diye mezarlığın bir köşesine konulmasını hazmedemiyorum. Yapılan ülkeme ve ülkemin insanlarına yakışmıyor, yaşadığım şok yüzünden uykularım kaçtı. Bodrum’da ve ülkemde böyle bir olay yaşanacağını 30 yıl önce söyleselerdi inanmazdım. Bu uygulamanın çağdışı bir görüş olduğuna inanıyorum. Eşim bunları hiç hak etmedi, beni mutlu etmek için Türkiye’ye yerleşmişti..”







Başkan: Üzülürüm



İlknur Kumul Himmelbach’ı Bodrum Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Dursun Göktepe ve Torba eski muhtarı Turgut Kavcar teselli etti. Göktepe, “Bodrumlular ve Torbalılar olarak bu konuda çok haksızız. Bu ayıp bizi çok üzecek. Sayın İlknur hanımın acısını hafifletmek için konuyu belediye meclisinin gündemine getirerek ne gerekiyorsa yapılmasını sağlayacağım” dedi. Bodrum Belediye Başkanı DP’li Mehmet Kocadon ise şöyle konuştu: “Mezarın zorla yerinin değiştirildiği ile ilgili bana bir konu iletilmedi. Mezarlığın yerinin değişmesi ile ilgili olarak iki aile görüşmüş, ortak karar alınmış. Yanlış anlamadan kaynaklanan bir olay gerçekleşmişse ben de çok üzülürüm.”







Gerekçe: Annemin başucuna defnetmişler



İşadamı Sinan Dayıoğlu, Hans Himmelbach’ın mezarının nakledilmesini özellikle istediklerini söyledi.Farklı inançta olanlara aynı mezarlık içinde de olsa birer bölüm ayrılması gerektiğini söyleyen Sinan Dayıoğlu şöyle konuştu: “Sayın Himmelbach’ın cenazesini annem Şükriye Seyman ile yeğenim Burak Dayıoğlu’nun tam başucuna defnetmişler. Tüm dünyada farklı inançları olanlara aynı mezarlık içinde dahi olsa birer yer ayrılır, duvar veya telle çevrilir. Bu ibadete ve inanca saygıdır. Biz müslüman duası yaparken aynı anda hıristiyan mezarının yanında bulunmasının doğru olmadığını düşünerek buna itiraz ettik. Amacımız kimseyi yaralamak, mağdur etmek değil.”



